Через операцію "Павутина": РФ активно будує укриття на своїх авіабазах, але не всюди, — ISW (знімки)

Після блискучої операції СБУ "Павутина", яка знищила низку російських військових літаків, росіяни почали активне будівництво захисних споруд на авіабазах. Щонайменше 10 укріплених бункерів з ґрунтовим покриттям, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття і 8 будівель ангарного типу росіяни звели лише на авіабазі "Халіно" у Курській області.

Related video

Окрім того, авіабазу "Халіно" росіяни спорудили укріплені ангари, побоюючись ймовірних повторних атак по летовищі. Про активне будівництво в Росії розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму зведенні за 13 липня.

Супутникові знімки авіабази Халіно, отримані компанією "Планет Лабс" 27 червня, що також підтверджує повідомлення Frontelligence.

Супутниковий знімок авіабази "Халіно", Курська область

Будівництво росіяни запустили і на території тимчасово окупованого Криму. Там зокрема на авіабазі "Саки" з'явилися дві бетонні споруди у вигляді бункерів, а також бетонні укриття для літаків.

Супутниковий знімок авіабази "Саки", Крим

Інша ситуація з авіабазою в окупованому Джанкої: наразі супутникові знімки не ілюструють жодних змін.

Натомість супутникові знімки ілюструють, що на авіабазах "Бєлая" в Іркутській області і аеродромі "Оленья" в Мурманській області досі розташовані уламки знищених внаслідок операції "Павутина" російських літаків.

Російські військові блогери та чиновники продовжують звинувачувати військове керівництво РФ у нездатності захистити інфраструктуру від атак українських безпілотників.

Достеменно невідомо, з яких саме причин після трьох років війни росіяни взялися за будівництво захисних споруд на своїх авіабазах. Однак аналітики вважають, що це пов'язане саме з операцією "Павутина". Саме через цю військову операцію України РФ також сховала свої літаки Ту-160 на Чукотці, обравши територію, куди не зможе дістатися фура, оскільки там немає дороги.

Нагадаємо, 30 червня Фокус з'ясовував, навіщо Росія нарощує виробництво на Казанському заводі і як це пов'язане з операцією "Павутина".

Також 6 червня у Reuters повідомили, що США підрахували втрати російських військових літаків внаслідок операції "Павутина".