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Через операцію "Павутина": РФ активно будує укриття на своїх авіабазах, але не всюди, — ISW (знімки)

операція Павутина
Через операцію "Павутина": РФ масово будує укриття на своїх авіабазах, але не всюди

Після блискучої операції СБУ "Павутина", яка знищила низку російських військових літаків, росіяни почали активне будівництво захисних споруд на авіабазах. Щонайменше 10 укріплених бункерів з ґрунтовим покриттям, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття і 8 будівель ангарного типу росіяни звели лише на авіабазі "Халіно" у Курській області.

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Окрім того, авіабазу "Халіно" росіяни спорудили укріплені ангари, побоюючись ймовірних повторних атак по летовищі. Про активне будівництво в Росії розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму зведенні за 13 липня.

Супутникові знімки авіабази Халіно, отримані компанією "Планет Лабс" 27 червня, що також підтверджує повідомлення Frontelligence.

авіабаза Халіно Курська область
Супутниковий знімок авіабази "Халіно", Курська область

Будівництво росіяни запустили і на території тимчасово окупованого Криму. Там зокрема на авіабазі "Саки" з'явилися дві бетонні споруди у вигляді бункерів, а також бетонні укриття для літаків.

авіабаза Саки
Супутниковий знімок авіабази "Саки", Крим

Інша ситуація з авіабазою в окупованому Джанкої: наразі супутникові знімки не ілюструють жодних змін.

Натомість супутникові знімки ілюструють, що на авіабазах "Бєлая" в Іркутській області і аеродромі "Оленья" в Мурманській області досі розташовані уламки знищених внаслідок операції "Павутина" російських літаків.

Російські військові блогери та чиновники продовжують звинувачувати військове керівництво РФ у нездатності захистити інфраструктуру від атак українських безпілотників.

Достеменно невідомо, з яких саме причин після трьох років війни росіяни взялися за будівництво захисних споруд на своїх авіабазах. Однак аналітики вважають, що це пов'язане саме з операцією "Павутина". Саме через цю військову операцію України РФ також сховала свої літаки Ту-160 на Чукотці, обравши територію, куди не зможе дістатися фура, оскільки там немає дороги.

Нагадаємо, 30 червня Фокус з'ясовував, навіщо Росія нарощує виробництво на Казанському заводі і як це пов'язане з операцією "Павутина".

Також 6 червня у Reuters повідомили, що США підрахували втрати російських військових літаків внаслідок операції "Павутина".