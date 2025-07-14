GPS-трекеры, которые наводят "Шахеды": на машинах военных ВСУ обнаружили "маячки", — Флеш (фото)

Машины мобильных огневых групп, которые отражают воздушные атаки Российской Федерации, могут пострадать от удара из-за тайно установленного GPS-трекера. Устройство передает координаты объекта, к которому прикреплен, и это помогает россиянам обнаружить точку дислокации бойцов.

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Трекеры могут прятать под днище машин или под арки колес, рассказал военный и специалист по радиоэлектронике Сергей "Флеш" Бескрестнов на странице Facebook. В заметке говорится об угрозе "маячков", которые устанавливают неизвестные злоумышленники. После этого авто МВГ становится целью для российского дрона-камикадзе "Шахед", предупредил он.

"Флеш" опубликовал фото устройства, обнаруженного на машине мобильной группы, и попросил военных и работников спецслужб обратить на это внимание. Специалист по радиоэлектронике объяснил, что трекер крепится на магнитах на "днище и арках". Он посоветовал бойцам ежедневно осматривать машину и, если устройство обнаружат, обязательно проинформировать командира. Бескрестнов также пояснил: если этого не сделать, то GPS-трекер выдаст врагу координаты огневой группы.

"Не будете проверять — финальные точки ваших постоянных маршрутов станут целями для "Шахедов", — написал он.

В заметке "Флеша" — фото GPS-трекера, обнаруженного на машине МВГ. В кадр попала SIM-карта, которую использует "маячок": детали закрашены, поэтому маркировка не видна. На корпусе — марка трекера TkStar.

Атаки РФ — GPS-трекер, обнаруженный на авто мобильной группы ВСУ Фото: Facebook / Cергей Флэш

В комментариях под сообщением военного вспоминали, что аналогичная проблема с "маячками" была еще с 2014 года. Также обсуждали, существует ли аппаратура, которая способна их обнаружить: сработает ли комплекс РЭБ, заметит ли Bluetooth-сканер. В ответ "Флеш" отметил, что лучший способ — это визуальный осмотр.

Поиск в сети показывает, что в Украине можно свободно купить GPS-трекер TkStar. Ориентировочная стоимость — около 2-3 тыс. грн. В описании продукта указано, что он без подзарядки может работать 120 часов, точность — до 5 м, может передавать координаты каждые пять секунд. Также указано, что в специальном приложении можно увидеть всю историю перемещений.

Атаки РФ — как выглядит GPS-трекер, который свободно продается в Украине Фото: Скриншот

Атаки РФ — детали

Отметим, ранее Фокус писал, что мобильные огневые группы ВСУ отражают воздушные атаки РФ и охотятся на российские "Шахеды" и ракеты, которые угрожают городам в тылу. В то же время летом 2025 года ВС РФ начали запускать беспилотники, которые летят на высотах, недосягаемых для пулеметов МВГ.

Офицер ПВО пообщался с Фокусом и рассказал, откажутся ли Силы обороны от такого способа борьбы с БПЛА РФ, поскольку должны появиться дроны-перехватчики. Военный рассказал, что этого не произойдет. По его словам, нет гарантии, что россияне не изменят тактику и не пустят "Шахеды" ниже. То есть нужен комплексный подход, и МВГ — часть этой тактики.

Напоминаем, 9 июля медиа The New York Times рассказало о планах РФ усилить воздушные атаки и о возможности одновременного налета 1000 "Шахедов".