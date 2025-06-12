Любые методы: Федиенко рассказал о защите от "Шахедов" и отключении мобильной связи

В Верховной Раде пытаются решить проблемы дронов "Шахед" Российской Федерации, которые для ударов по Украине используют украинские SIM-карты и мобильный интернет. Операторы жалуются на анонимность пользователей и невозможность идентификации. В парламенте работает комиссия, которая решает, будут ли выключать сеть на пути российских дронов, пояснил народный депутат.

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Комиссия ВР по вопросам безопасности и обороны организовала совместную рабочую группу, в которой объединила военных, контрразведчиков, представителей компаний мобильной связи и экспертов, рассказал медиа "BBC-Украина" народный депутат Александр Федиенко.

Группа собрала предложения всех сторон, которые могут помочь решить проблемы с "Шахедами", пояснил нардеп. По его словам, органы власти и военное командование готовы принять любые средства, чтобы обезвредить российские средства поражения, уточнил политик.

"Здесь рассматриваются любые технические и организационно-правовые методы", — заявил Федиенко.

Военные действительно предлагают выключать мобильную связь в местностях, над которыми движутся большие группы дронов-камикадзе ВС РФ. Если не будет доступа к интернету, то разорвется трансляция "видео и метаданных", россияне потеряют возможность отслеживать координаты устройства, пояснил Федиенко.

Еще одна проблема — идентификация пользователей украинских SIM-карт, среди которых давно уже есть абоненты из России. Мобильные операторы проинформировали, что не знают имен 80% пользователей — это 25 млн анонимов. Нардеп отметил, что пока речь не идет о продаже карточек по паспорту, как это делается в РФ. Вместо этого размышляют над сотрудничеством с банками: финансовые номера телефонов "привязаны" к конкретным людям.

"Я не говорю о "сим-карте по паспорту". Но нужно идентифицировать абонентов любыми методами идентификации", — добавил парламентарий.

Федиенко подытожил, что рабочая группа наработает решение, но его не будут обнародовать. Причина тайного решения — чтобы не узнали военные РФ, которые следят за действиями украинцев. Согласно рекомендациям военных, возможно частичное или полное ограничение мобильного интернета, отключение мобильной связи. При этом будут четкие указания, на каких территориях это будут делать, поскольку интернет используют и "Шахеды", и мобильные огневые группы, уточнил нардеп.

"Это могут быть непопулярные методы. Мы должны будем дать такие законодательные основания для мобильных операторов, о которых нам скажет рабочая группа", — добавил он.

Атаки "Шахедов" РФ — детали

Отметим, 31 мая специалист по радиотехнике и военный ВСУ Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что из-за атак "Шахедов" РФ украинцам могут отключать мобильный интернет и связь. По его словам, пока этого не делают, поскольку на сегодня "мы можем блокировать SIM-карты". Пока ограничивают передачу мобильных данных, но если россияне изменят тактику атак, то действительно возможны отключения регионов на пути вражеских БпЛА.

Тем временем Фокус писал о сбое интернета в РФ во время массированных налетов украинских дронов. Россияне жаловались, что исчез доступ к сети в десятке регионов европейской части страны: где-то "упал" интернет, где-то — мобильная связь, а в некоторых местностях — и одно, и другое.

Напоминаем, 26 мая Центр противодействия дезинформации СНБО разъяснил историю с"запиской в Шахеди", в которой говорилось об управлении дроном через Telegram.