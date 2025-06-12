Будь-які методи: Федієнко розповів про захист від "Шахедів" та відключення мобільного зв'язку

У Верховній Раді намагаються розв'язати проблеми дронів "Шахед" Російської Федерації, які для ударів по Україні використовують українські SIM-карти та мобільний інтернет. Оператори скаржаться на анонімність користувачів і неможливість ідентифікації. У парламенті працює комісія, яка вирішує, чи вимикатимуть мережу на шляху російських дронів, пояснив народний депутат.

Related video

Комісія ВР з питань безпеки та оборони організувала спільну робочу групу, у якій об'єднала військових, контррозвідників, представників компаній мобільного зв'язку та експерти, розповів медіа "BBC-Україна" народний депутат Олександр Федієнко.

Група зібрала пропозиції усіх сторін, які можуть допомогти розв'язати проблеми з "Шахедами", пояснив нардеп. З його слів, органи влади та військове командування готові вжити будь-які засоби, щоб знешкодити російські засоби ураження, уточнив політик.

"Тут розглядаються будь-які технічні та організаційно-правові методи", — заявив Федієнко.

Військові дійсно пропонують вимикати мобільний зв'язок у місцевостях, над якими рухаються великі групи дронів-камікадзе ЗС РФ. Якщо не буде доступу до інтернету, то розірветься трансляція "відео та метаданих", росіяни втратять можливість відстежувати координати пристрою, пояснив Федієнко.

Ще одна проблема — ідентифікація користувачів українських SIM-карток, серед яких давно вже є абоненти з Росії. Мобільні оператори проінформували, що не знають імен 80% користувачів — це 25 млн анонімів. Нардеп зауважив, що поки не ідеться про продаж карток за паспортом, як це робиться у РФ. Натомість міркують над співпрацею з банками: фінансові номери телефонів "прив'язані" до конкретних людей.

"Я не кажу про "сім-карту за паспортом". Але потрібно ідентифікувати абонентів будь-якими методами ідентифікації", — додав парламентар.

Федієнко підсумував, що робоча група напрацює рішення, але його не оприлюднюватимуть. Причина таємного рішення — щоб не дізнались військові РФ, які стежать за діями українців. Згідно з рекомендаціями військових, можливе часткове або повне обмеження мобільного інтернету, відключення мобільного зв'язку. При цьому будуть чіткі вказівки, на яких територіях це робитимуть, оскільки інтернет використовують і "Шахеди", і мобільні вогневі групи, уточнив нардеп.

"Це можуть бути непопулярні методи. Ми повинні будемо дати такі законодавчі підстави для мобільних операторів, про які нам скаже робоча група", — додав він.

Атаки "Шахедів" РФ — деталі

Зазначимо, 31 травня фахівець з радіотехніки та військовий ЗСУ Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що через атаки "Шахедів" РФ українцям можуть відключати мобільний інтернет та зв'язок. З його слів, поки цього не роблять, оскільки на сьогодні "ми можемо блокувати SIM-карти". Поки що обмежують передачу мобільних даних, але якщо росіяни змінять тактику атак, то дійсно можливі відключення регіонів на шляху ворожих БпЛА.

Тим часом Фокус писав про збій інтернету у РФ під час масованих нальотів українських дронів. Росіяни скаржились, що зник доступ до мережі у десятку регіонів європейської частини країни: десь "упав" інтернет, десь — мобільний зв'язок, а в деяких місцевостях — і одне, і інше.

Нагадуємо, 26 травня Центр протидії дезінформації РНБО роз'яснив історію з "запискою в Шахеді", у якій ішлося про керування дроном через Telegram.