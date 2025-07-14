GPS-трекери, які наводять "Шахеди": на машинах військових ЗСУ виявили "маячки", — Флеш (фото)

Машини мобільних вогневих груп, які відбивають повітряні атаки Російської Федерації, можуть постраждати від удару через таємно встановлений GPS-трекер. Пристрій передає координати об'єкта, до якого прикріплений, і це допомагає росіянам виявити точку дислокації бійців.

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Трекери можуть ховати під днище машин або під арки коліс, розповів військовий та фахівець з радіоелектроніки Сергій "Флеш" Бескрестнов на сторінці Facebook. У дописі ідеться про загрозу "маячків", які встановлюють невідомі зловмисники, і після цього авто МВГ стає ціллю для російського дрона-камікадзе "Шахед", попередив він.

"Флеш" опублікував фото пристрою, виявленого на машині мобільної групи, та попросив військових та працівників спецслужб звернути на це увагу. Фахівець з радіоелектроніки пояснив, що трекер кріпиться на магнітах на "днище та арках". Він порадив бійцям щодня оглядати машину і, якщо пристрій виявлять, обов'язково проінформувати командира. Бескрестнов також пояснив: якщо цього не зробити, то GPS-трекер видасть ворогу координати вогневої групи.

"Не будете перевіряти — фінальні точки ваших постійних маршрутів стануть цілями для "Шахедів", — написав він.

У дописі "Флеша" — фото GPS-трекера, виявленого на машині МВГ. У кадр потрапила SIM-карта, яку використовує "маячок": деталі зафарбовані, тому маркування не видно. На корпусі — марка трекера TkStar.

Атаки РФ - GPS-трекер, виявлений на авто мобільної групи ЗСУ Фото: Facebook / Cергій Флеш

У коментарях під дописом військового згадували, що аналогічна проблема з "маячками" була ще з 2014 року. Також обговорювали, чи існує апаратура, яка здатна їх виявити: чи спрацює комплекс РЕБ, чи помітить Bluetooth-сканер. У відповідь "Флеш" наголосив, що найкращий спосіб — це візуальний огляд.

Пошук у мережі показує, що в Україні можна вільно купити GPS-трекер TkStar. Орієнтовна вартість — близько 2-3 тис. грн. У описі продукту вказано, що він без підзарядки може працювати 120 год, точність — до 5 м, може передавати координати кожні п'ять секунд. Також вказано, що у спеціальному застосунку можна побачити всю історію переміщень.

Атаки РФ - як виглядає GPS-трекер, який вільно продається в Україні Фото: Скриншот

Атаки РФ — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав, що мобільні вогневі групи ЗСУ відбивають повітряні атаки РФ та полюють на російські "Шахеди" й ракети, які загрожують містам в тилу. Водночас влітку 2025 року ЗС РФ почали запускати безпілотники, які летять на висотах, недосяжних для кулеметів МВГ.

Офіцер ППО поспілкувався з Фокусом і розповів, чи Сили оборони відмовляться від такого способу боротьби з БПЛА РФ, оскільки мають з'явитись дрони-перехоплювачі. Військовий розповів, що цього не станеться. З його слів, немає гарантії, що росіяни не змінять тактику і не пустять "Шахеди" нижче. Тобто потрібен комплексний підхід, і МВГ — частина цієї тактики.

Нагадуємо, 9 липня медіа The New York Times розповіло про плани РФ посилити повітряні атаки і про можливість одночасного нальоту 1000 "Шахедів".