Из Германии в Турцию: над Карпатами пролетел самолет-разведчик НАТО, – Flightradar24

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry пролетел возле Ужгорода и Мукачево.

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Над Карпатами зафиксирован полет самолета NATO.040. Об этом свидетельствуют данные авиасервиса Flightradar24.

Это был американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry. Маршрут рейса пролегал от немецкого города Гайленкирхен до турецкой Коньи.

Частично самолет-разведчик пролетел возле Ужгорода и Мукачево, далее он направился в Румынию и приземлился на территории Турции.

Такой же самолет заметили 28 мая в небе над Литвой. Лайнер вылетел с Шяуляйской базы ВВС. Boeing E-3B Sentry имеет авиационный комплекс радиолокационного обнаружения и управления AWACS.

Пролеты таких самолетов — явный сигнал того, что НАТО усиливает присутствие на восточном фланге, писали литовские СМИ.

Напомним, над Львовской областью 21 апреля пролетал самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C. Его могли перепутать с советским Ан-26.

Северная Корея недавно представила свой первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения, он стал аналогом российского А-50.