З Німеччини до Туреччини: над Карпатами пролетів літак-розвідник НАТО, — Flightradar24

Американський літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3A Sentry пролетів біля Ужгорода та Мукачева.

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Над Карпатами зафіксовано політ літака NATO.040. Про це свідчать дані авіасервісу Flightradar24.

Це був американський літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3A Sentry. Маршрут рейсу пролягав від німецького міста Гайленкірхен до турецької Коньї.

Частково літак-розвідник пролетів біля Ужгорода та Мукачева, далі він попрямував до Румунії і приземлився на території Туреччини.

Такий самий літак помітили 28 травня в небі над Литвою. Лайнер вилетів зі Шяуляйської бази ВПС. Boeing E-3B Sentry має авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення та управління AWACS.

Прольоти таких літаків — явний сигнал того, що НАТО посилює присутність на східному фланзі, писали литовські ЗМІ.

Нагадаємо, над Львівською областю 21 квітня пролітав літак дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C. Його могли переплутати з радянським Ан-26.

Північна Корея нещодавно представила свій перший літак дальнього радіолокаційного виявлення, він став аналогом російського А-50.