Немецкие "Валькирии" на подходе: разработка дрона XQ-58A Valkyrie для Люфтваффе завершается

Европейская Airbus Defence and Space и американская Kratos Defense подписали соглашение о совместной разработке европеизированной версии ударного беспилотника XQ‑58A Valkyrie. Эти дроны, способные работать в составе программы CCA (Collaborative Combat Aircraft), должны поступить на вооружение ВВС Германии (Luftwaffe) уже к 2029 году.

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Беспилотник Valkyrie будет адаптирован под европейские требования. Kratos предоставит летную платформу и наземную инфраструктуру, а немецкое подразделение Airbus — боевую систему управления, независимую от платформы. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба европейской компании.

«В сложившейся нестабильной геополитической ситуации наши клиенты выразили острую потребность как в одноразовых, так и в многоразовых самолетах для совместных боевых действий. Мы разработали систему Valkyrie как доступный и мощный CCA, который может взаимодействовать с пилотируемыми самолетами, группой беспилотных самолетов или их комбинацией”, — заявил гендиректор Airbus Defence and Space Майк Шоэллхорн.

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Хотя XQ‑58A ранее не прошел в первую фазу программы CCA для американских ВВС (в ней победили General Atomics и Anduril), его версия для радиоэлектронной борьбы MQ‑58B уже выбрана Корпусом морской пехоты США для поддержки F‑35B. Теперь Valkyrie получает второе дыхание — в Европе.

Пока неизвестно, будет ли Valkyrie в Бундесвере действовать в связке с только F‑35A или также с Eurofighter. Однако подтверждено, что беспилотники смогут выполнять задачи и автономно.

Кратко о XQ‑58A Valkyrie

XQ‑58A Valkyrie — это реактивный беспилотный боевой летательный аппарат, разработанный компанией Kratos Defense в рамках программы Low-Cost Attritable Strike Demonstrator (LCASD). Он предназначен для работы в составе групп пилотируемых и беспилотных систем — в роли ведомого или полностью автономного боевого звена.

Технические характеристики XQ-58A Valkyrie

Длина: 9,1 м

Размах крыльев: 8 м

Масса: 1,1 т

Двигатель: турбовентилятор

Максимальная стартовая масса: 2,7 т

Объем внутренней полезной нагрузки: 272 кг

Крейсерская скорость: около 857 км/ч

Эксплуатационная высота: 15 м (AGL) до 13,7 км (MSL)

Радиус действия: более 3 900 км

Максимальная продолжительность полета: до 8 часов

Управление: ручное или запрограммированное

Вооружение: может нести управляемые бомбы и ракеты "воздух-поверхность"

Напомним, в 2023 разработчик Shield AI заявил, что беспилотник XQ-58 Valkyrie получит искусственный интеллект и станет неуязвимым для российских средств радиоэлектронной борьбы. По словам инженеров, “валькирии” смогут автономно выполнять задачи там, где не работает связь и спутниковая навигация, в том числе атаковать цели.