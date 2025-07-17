Німецькі "Валькірії" на підході: розробка дрона XQ-58A Valkyrie для Люфтваффе завершується

Європейська Airbus Defence and Space та американська Kratos Defense підписали угоду про спільну розробку європеїзованої версії ударного безпілотника XQ-58A Valkyrie. Ці дрони, здатні працювати у складі програми CCA (Collaborative Combat Aircraft), мають надійти на озброєння ВПС Німеччини (Luftwaffe) вже до 2029 року.

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Безпілотник Valkyrie буде адаптований під європейські вимоги. Kratos надасть льотну платформу і наземну інфраструктуру, а німецький підрозділ Airbus — бойову систему управління, незалежну від платформи. Про це 16 липня повідомила пресслужба європейської компанії.

"У нестабільній геополітичній ситуації, що склалася, наші клієнти висловили гостру потребу як в одноразових, так і в багаторазових літаках для спільних бойових дій. Ми розробили систему Valkyrie як доступний і потужний CCA, який може взаємодіяти з пілотованими літаками, групою безпілотних літаків або їх комбінацією", — заявив гендиректор Airbus Defence and Space Майк Шоеллхорн.

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Політ "Валькірії": американці показали можливості безпілотника XQ-58A (відео)

Хоча XQ-58A раніше не пройшов у першу фазу програми CCA для американських ВПС (у ній перемогли General Atomics і Anduril), його версію для радіоелектронної боротьби MQ-58B уже обрано Корпусом морської піхоти США для підтримки F-35B. Тепер Valkyrie отримує друге дихання — в Європі.

Наразі невідомо, чи буде Valkyrie в Бундесвері діяти у зв'язці з лише F-35A, чи також з Eurofighter. Однак підтверджено, що безпілотники зможуть виконувати завдання й автономно.

Коротко про XQ-58A Valkyrie

XQ-58A Valkyrie — це реактивний безпілотний бойовий літальний апарат, розроблений компанією Kratos Defense в рамках програми Low-Cost Attritable Strike Demonstrator (LCASD). Він призначений для роботи у складі груп пілотованих і безпілотних систем — у ролі веденої або повністю автономної бойової ланки.

Технічні характеристики XQ-58A Valkyrie

Довжина: 9,1 м

Розмах крил: 8 м

Маса: 1,1 т

Двигун: турбовентилятор

Максимальна стартова маса: 2,7 т

Обсяг внутрішнього корисного навантаження: 272 кг

Крейсерська швидкість: близько 857 км/год

Експлуатаційна висота: 15 м (AGL) до 13,7 км (MSL)

Радіус дії: понад 3 900 км

Максимальна тривалість польоту: до 8 годин

Управління: ручне або запрограмоване

Озброєння: може нести керовані бомби та ракети "повітря-поверхня".

Нагадаємо, у 2023 розробник Shield AI заявив, що безпілотник XQ-58 Valkyrie отримає штучний інтелект і стане невразливим для російських засобів радіоелектронної боротьби. За словами інженерів, "валькірії" зможуть автономно виконувати завдання там, де не працює зв'язок і супутникова навігація, зокрема атакувати цілі.