Бьет на 30 км: итальянцы представили мощную танковую пушку нового поколения L55 (видео)

Итальянская оборонная компания Leonardo представила два новых продукта, которые могут существенно повлиять на развитие бронетанковых вооружений в Европе. Речь идет о 120-мм танковой пушке L55 и новейших высокоточных боеприпасах VULCANO того же калибра.

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Демонстрация прошла на полигоне Коттрау в итальянском Портовенере в присутствии военных и представителей оборонной промышленности, сообщает портал RID.

Разработка пушки L55 ведется в рамках программы оснащения новых основных боевых танков Panther-IT, заказанных для итальянской армии. Из 132 танков, 82 получат пушку L55 от Leonardo, остальные 50 будут вооружены немецкой L55A1 от Rheinmetall. При этом итальянская пушка имеет ряд конструктивных и технологических отличий, ориентированных на увеличение огневой мощи.

Ствол пушки удлинен до калибра 55, что повышает начальную скорость снаряда. Благодаря технологии автофреттажа — специальному способу упрочнения ствола, запатентованному Leonardo, — оружие способно выдерживать давление, создаваемое высокоэнергетическими боеприпасами.

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Впервые прототип L55 произвел выстрел 24 июня в Неттуно, а на демонстрации в июле было выполнено шесть выстрелов. Отмечается, что впереди — 12-месячная квалификационная кампания с участием пяти прототипов.

По словам разработчиков, новая орудие совместимо не только с Panther-IT, но также с модернизированными танками Ariete C2 и боевыми машинами AICS-120, что расширяет ее экспортный потенциал.

Боеприпасы VULCANO: прицельная дальность до 30 км

Второй представленный продукт — 120-мм боеприпасы VULCANO, относящиеся к классу подкалиберных и высокоточных. Основное преимущество новой разработки — максимальная дальность стрельбы, достигающей 30 км, что значительно превышает стандартные показатели 120-мм танковых боеприпасов. Это позволяет поражать цели вне прямой видимости, в том числе на открытой или городской местности.

Боеприпасы VULCANO совместимы как с гусеничной техникой (Panther-IT, Ariete C2), так и с колесными платформами типа Centauro II, что делает их универсальным решением для сухопутных войск. По оценке Leonardo, такое сочетание повышенной дальности и точности соответствует современным требованиям маневренной войны, где важны не только защита и подвижность, но и способность наносить точечные удары на больших расстояниях.

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