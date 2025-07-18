Б'є на 30 км: італійці представили потужну танкову гармату нового покоління L55 (відео)

Італійська оборонна компанія Leonardo представила два нові продукти, які можуть істотно вплинути на розвиток бронетанкових озброєнь у Європі. Йдеться про 120-мм танкову гармату L55 і новітні високоточні боєприпаси VULCANO того ж калібру.

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Демонстрація відбулася на полігоні Коттрау в італійському Портовенері в присутності військових і представників оборонної промисловості, повідомляє портал RID.

Розробка гармати L55 ведеться в рамках програми оснащення нових основних бойових танків Panther-IT, замовлених для італійської армії. Зі 132 танків, 82 отримають гармату L55 від Leonardo, інші 50 будуть озброєні німецькою L55A1 від Rheinmetall. При цьому італійська гармата має низку конструктивних і технологічних відмінностей, орієнтованих на збільшення вогневої потужності.

Ствол гармати подовжено до калібру 55, що підвищує початкову швидкість снаряда. Завдяки технології автофреттажу — спеціальному способу зміцнення ствола, запатентованому Leonardo, — зброя здатна витримувати тиск, який створюють високоенергетичні боєприпаси.

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Уперше прототип L55 зробив постріл 24 червня в Неттуно, а на демонстрації в липні було виконано шість пострілів. Зазначається, що попереду — 12-місячна кваліфікаційна кампанія за участю п'яти прототипів.

За словами розробників, нова гармата сумісна не тільки з Panther-IT, а й з модернізованими танками Ariete C2 і бойовими машинами AICS-120, що розширює її експортний потенціал.

Боєприпаси VULCANO: прицільна дальність до 30 км

Другий представлений продукт — 120-мм боєприпаси VULCANO, що належать до класу підкаліберних і високоточних. Основна перевага нової розробки — максимальна дальність стрільби, що досягає 30 км, що значно перевищує стандартні показники 120-мм танкових боєприпасів. Це дає змогу вражати цілі поза прямою видимістю, зокрема на відкритій або міській місцевості.

Боєприпаси VULCANO сумісні як з гусеничною технікою (Panther-IT, Ariete C2), так і з колісними платформами типу Centauro II, що робить їх універсальним рішенням для сухопутних військ. За оцінкою Leonardo, таке поєднання підвищеної дальності і точності відповідає сучасним вимогам маневреної війни, де важливими є не тільки захист і рухливість, а й здатність завдавати точкових ударів на великих відстанях.

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