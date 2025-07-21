Бригадный генерал Шаповалов сделал первое заявление в должности: какие задачи обещал выполнить

Первое заявление командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, бригадного генерала Геннадий Шаповалова, касается реформ, которые вскоре состоятся в армии. Реформы будут касаться мобилизации, рекрутинга, а также качественной подготовки бойцов к условиям современной войны.

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Геннадий Шаповалов перечислил первые задачи по должности командующего Сухопутными войсками и заявил, что понимает сложную ситуацию, в которой оказалось украинское государство. На странице Facebook командования бригадный генерал объяснил, что готов работать с органами власти и военными, и напомнил об опыте на должностях командира бригады, главы ОК "Юг" и "Таврия". Также есть понимание, какие реальные процессы происходят в армии, как принимаются решения, как вводится международный опыт, говорится в заметке генерала.

Заявление Шаповалова — детали

Заявление Шаповалова появилось в сети утром 21 июля, через месяц после назначения на должность командующего Сухопутными войсками. Первые задачи в должности касаются, среди прочего, реформ системы мобилизации и обучения военнослужащих.

Первое, о чем упомянул Геннадий Шаповалов, — это "генерация войск". Командующий пояснил, что под генерацией он понимает "формирование, подготовку и доукомплектование" подразделений ВСУ. Речь идет о пополнении армии тремя способами — путем мобилизации, рекрутинга и заключения контрактов, уточнил генерал. Вторая задача командующего — это обучение военных. Он пояснил, что бойцов следует готовить к современным реалиям войны, поэтому им будут давать современные методики, и с ними будут работать инструкторы с настоящим боевым опытом. Геннадий Шаповалов заявил, что будет стараться развивать все подразделение Сухопутных войск. При этом бригадный генерал назвал пехоту, танковые подразделения, артиллерию, противовоздушную оборону, армейскую авиацию, подразделения беспилотных систем. Отдельно упоминаются средства связи и управления. По мнению генерала, перечисленное "обеспечат преимущество над врагом".

Первое заявление Шаповалова предназначено бойцам Сухопутных войск, говорится в заметке. Бригадный генерал подчеркнул, что сделает все, чтобы у них были достойные у речи службы.

"Вы — сердце нашей обороны. Ваш героизм, профессионализм и преданность делу достойны наивысшего уважения", — отметил командующий.

Кроме того, командующий Сухопутными силами заверил, что важно сотрудничество армии с обществом — "с гражданами, ветеранами, волонтерами, органами государственной власти, местным самоуправлением, международными партнерами". Бригадный генерал Шаповалов подчеркнул, что открыт к "диалогу и конструктивной критике" и будет прислушиваться к инициативам.

"Время требует от нас четких действий, эффективных решений и максимальной концентрации на главном — укреплении войска, которое сегодня держит линию обороны страны", — подытожил генерал

Командующий сухопутными войсками — как назначили Шаповалова

Отметим, заявление Шаповалова появилось в сети через месяц после назначения, о котором президент Зеленский объявил 19 июня. Через неделю бригадный генерал опубликовал первое обращение, в котором пообещал провести реформы в армии, которые будут касаться обучения и мобилизации.

Напоминаем, Фокус писал об увольнении предшественника Шаповалова на должности командующего Сухопутными войсками.