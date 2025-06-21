Мобилизация и обучение: генералу Шаповалову поручили решить ключевую проблему ВСУ, — FT

После назначения на должность командующего Сухопутными войсками Украины перед генералом Геннадием Шаповалом поставлена задача реформировать административное направление в руководстве ВСУ и улучшить мобилизацию на фоне летнего наступления российских войск.

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Президент Украины Владимир Зеленский, назначив генерал-майора Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками, возложил на него задачу коренной перестройки боевой и мобилизационной системы украинской армии. Об этом говорится в материале Financial Times.

Издание пишет, что генерал обладает обширным опытом координации с западными союзниками. В 2023–2024 годах он представлял Украину в командовании НАТО в немецком Висбадене, где занимался координацией поставок вооружений. А с апреля 2024 года по начало 2025 года Шаповалов командовал войсками в южном оперативном направлении, включая зону боев в Херсонской области.

Кадровые и проблемы сложности мобилизации

Новый командующий должен сосредоточиться на повышении боеспособности армии и устранении существующих проблем с набором личного состава. Это особенно актуально на фоне усиливающихся атак России по всей линии фронта протяженностью более 1000 км и продолжающегося давления на Харьковскую и Сумскую области.

Несмотря на шаги по реформированию украинской армии, принудительная мобилизация все еще остается непопулярной мерой. Ситуацию особо не изменила и программа по набору добровольцев «Контракт 18-24», но Киев не спешит снижать мобилизационный возраст, несмотря на давление Запада.

“Попытки реформировать процесс мобилизации и обучения в Украине в лучшем случае были вялыми”, — отметили авторы материала.

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Очевидно, нынешняя кадровая система требует срочных изменений. Экс-командующий Михаил Драпатый, покидая должность, прямо заявил об «атмосфере страха», «отсутствии инициативы», «формализме в дисциплине» и «глубоком разрыве между штабом и подразделениями». Эти системные проблемы Шаповалову предстоит устранить в условиях постоянного давления на фронте.

Таким образом согласно заявлению Генштаба Украины, ключевыми задачами нового командующего станут:

повышение боеспособности сухопутных войск,

модернизация системы мобилизации,

улучшение подготовки военнослужащих,

восстановление связи между командованием и боевыми подразделениями.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 июня указ №412/2025 о назначении бригадного генерала Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ.