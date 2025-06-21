Мобілізація і навчання: генералу Шаповалову доручили вирішити ключові проблеми ЗСУ, — FT

Після призначення на посаду командувача Сухопутних військ України перед генералом Геннадієм Шаповалом поставлені завдання реформувати адміністративний напрямок у керівництві ЗСУ і поліпшити мобілізацію на тлі літнього наступу російських військ.

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Президент України Володимир Зеленський, призначивши генерал-майора Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ, поклав на нього завдання докорінної перебудови бойової та мобілізаційної системи української армії. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Видання пише, що генерал має великий досвід координації із західними союзниками. У 2023-2024 роках він представляв Україну в командуванні НАТО в німецькому Вісбадені, де займався координацією поставок озброєнь. А з квітня 2024 року до початку 2025 року Шаповалов командував військами на південному оперативному напрямку, включно із зоною боїв у Херсонській області.

Кадрові та проблеми складності мобілізації

Новий командувач має зосередитися на підвищенні боєздатності армії та усуненні наявних проблем із набором особового складу. Це особливо актуально на тлі посилення атак Росії по всій лінії фронту протяжністю понад 1000 км і триваючого тиску на Харківську та Сумську області.

Попри кроки з реформування української армії, примусова мобілізація все ще залишається непопулярним заходом. Ситуацію особливо не змінила і програма з набору добровольців "Контракт 18-24", але Київ не поспішає знижувати мобілізаційний вік, всупереч тиску Заходу.

"Спроби реформувати процес мобілізації та навчання в Україні в кращому разі були млявими", — зазначили автори матеріалу.

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Очевидно, нинішня кадрова система потребує термінових змін. Екскомандувач Михайло Драпатий, залишаючи посаду, прямо заявив про "атмосферу страху", "відсутність ініціативи", "формалізм у дисципліні" і "глибокий розрив між штабом і підрозділами". Ці системні проблеми Шаповалову належить усунути в умовах постійного тиску на фронті.

Таким чином, згідно із заявою Генштабу України, ключовими завданнями нового командувача стануть:

підвищення боєздатності сухопутних військ,

модернізація системи мобілізації,

поліпшення підготовки військовослужбовців,

відновлення зв'язку між командуванням і бойовими підрозділами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав 19 червня указ №412/2025 про призначення бригадного генерала Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ.