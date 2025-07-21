Бригадний генерал Шаповалов зробив першу заяву на посаді: які завдання обіцяв виконати

Перша заява командувача Сухопутних військ Збройних сил України, бригадного генерала Геннадій Шаповалова стосується реформ, які незабаром відбудуться в армії. Реформи стосуватимуться мобілізації, рекрутингу, а також якісної підготовки бійців до умов сучасної війни.

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Геннадій Шаповалов перелічив перші завдання по посаді командувача Сухопутними військами та заявив, що розуміє складну ситуацію, в якій опинилась українська держава. На сторінці Facebook командування бригадний генерал пояснив, що готовий працювати з органами влади та військовими, та нагадав про досвід на посадах командира бригади, очільника ОК "Південь" й "Таврія". Також є розуміння, які реальні процеси відбуваються у війську, як приймаються рішення, як запроваджується міжнародний досвід, ідеться у дописі генерала.

Заява Шаповалова — деталі

Заява Шаповалова з'явилась у мережі зранку 21 липня, через місяць після призначення на посаду командувача Сухопутними військами. Перші завдання на посаді стосуються, серед іншого, реформ системи мобілізації та навчання військовослужбовців.

Найперше, про що згадав Геннадій Шаповалов, — це "генерація військ". Командувач пояснив, що під генерацією він розуміє "формування, підготовку та доукомплектування" підрозділів ЗСУ. Ідеться про поповнення армії трьома способами — шляхом мобілізації, рекрутингу та укладання контрактів, уточнив генерал. Друге завдання командувача — це навчання військових. Він пояснив, що бійців слід готувати до сучасних реалій війни, тому їм даватимуть сучасні методики, і з ними працюватимуть інструктори зі справжнім бойовим досвідом. Геннадій Шаповалов заявив, що намагатиметься розвивати усі підрозділ Сухопутних військ. При цьому бригадний генерал назвав піхоту, танкові підрозділи, артилерію, протиповітряну оборону, армійську авіацію, підрозділи безпілотних систем. Окремо згадуються засоби зв'язку та управління. На думку генерала, перелічене "забезпечать перевагу над ворогом".

Перша заява Шаповалова призначена бійцям Сухопутних військ, ідеться у дописі. Бригадний генерал наголосив, що зробить усе, щоб у них були гідні у мови служби.

"Ви – серце нашої оборони. Ваш героїзм, професіоналізм і відданість справі гідні найвищої поваги", — зауважив командувач.

Крім того, командувач Сухопутними силами запевнив, що важлива співпраця армії з суспільством — "з громадянами, ветеранами, волонтерами, органами державної влади, місцевим самоврядуванням, міжнародними партнерами". Бригадний генерал Шаповалов наголосив, що відкритий до "діалогу та конструктивної критики" та прислухатиметься до ініціатив.

"Час вимагає від нас чітких дій, ефективних рішень і максимальної концентрації на головному – зміцненні війська, яке сьогодні тримає лінію оборони країни", — підсумував генерал

Командувач сухопутних військ — як призначили Шаповалова

Зазначимо, заява Шаповалова з'явилась у мережі через місяць після призначення, про яке президент Зеленський оголосив 19 червня. Через тиждень бригадний генерал опублікував перше звернення, у якому пообіцяв провести реформи в армії, які стосуватимуться навчання та мобілізації.

Нагадуємо, Фокус писав про звільнення попередника Шаповалова на посаді командувача Сухопутних військ.