Нестандартный подход: бойцы ВСУ используют шведскую БМП CV90 как артсистему (фото)

Украинские военные все активнее применяют шведские боевые машины пехоты CV90 в самых различных ролях — от транспортировки десанта и эвакуации раненых до огневой поддержки с закрытых позиций. Последнее особенно интересно: несмотря на то, что CV90 проектировалась как классическая БМП, она все чаще используется украинской армией как импровизированная САУ.

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Украинские военные используют шведские CV90 не только по прямому назначению, но и в роли самоходных артиллерийских установок, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Шведская БМП CV90 Шведская БМП CV90 Шведская БМП CV90 Шведская БМП CV90

Комментируя публикацию аналитики Defense Express отмечают, что данное решение связано с особенностями нынешней фазы российско-украинской войны. С переходом к позиционному характеру боевых действий, меняется и логика применения бронетехники. При высокой плотности беспилотников, сокращающей время от обнаружения до удара, даже колесные САУ все чаще ведут огонь с заранее оборудованных укрытых позиций. Такая тактика уменьшает риск попасть под вражеским огонь или дрон-камикадзе.

Эксперты также отмечают, что автоматическая пушка Bofors L/70 калибра 40 мм, установленная на CV90, способна вести не только прямой огонь по пехоте или легкобронированным целям, но и работать как средство непрямого огня. Это дает возможность поражать позиции противника из укрытия, не подвергаясь прямой угрозе.

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Отметим, что орудие Bofors L/70 изначально проектировалась как зенитная автоматическая пушка, с уклоном в сторону стрельбы по воздушным целям выше цели и низкой высоты. Однако позже пушку интегрировали в боевую машину пехоты, а в арсенале боеприпасов появились бронебойные APFSDS‑T и универсальные снаряды MP‑T, которые совмещают фугасные и осколочные эффекты с трассером.

Помимо высокой огневой мощи, CV90 также обеспечивает хорошую защиту экипажа и десанта, а ее подвижность позволяет быстро менять позиции, даже на сложной местности. Все это делает машину крайне ценным активом на фронте — особенно в условиях, когда каждый выстрел с дистанции может спасти жизни.

Ранее сообщалось, что Швеция и Дания выпустят более двух сотен усовершенствованных бронемашин семейства CV90, из которых 40 предназначены для Украины. Речь шла о модернизированной версии БМП CV9035 MkIIIC, который отличается высокой огневой мощью, надежной защитой и мобильностью.