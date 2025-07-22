Нестандартний підхід: бійці ЗСУ використовують шведську БМП CV90 як артсистему (фото)

Українські військові дедалі активніше застосовують шведські бойові машини піхоти CV90 у найрізноманітніших ролях — від транспортування десанту та евакуації поранених до вогневої підтримки із закритих позицій. Останнє особливо цікаво: попри те, що CV90 проєктувалася як класична БМП, вона все частіше використовується українською армією як імпровізована САУ.

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Українські військові використовують шведські CV90 не тільки за прямим призначенням, а й у ролі самохідних артилерійських установок, повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

Шведська БМП CV90 Шведська БМП CV90 Шведська БМП CV90 Шведська БМП CV90

Коментуючи публікацію, аналітики Defense Express зазначають, що це рішення пов'язане з особливостями нинішньої фази російсько-української війни. З переходом до позиційного характеру бойових дій, змінюється і логіка застосування бронетехніки. За високої щільності безпілотників, що скорочує час від виявлення до удару, навіть колісні САУ все частіше ведуть вогонь із заздалегідь обладнаних прихованих позицій. Така тактика зменшує ризик потрапити під ворожий вогонь або дрон-камікадзе.

Експерти також зазначають, що автоматична гармата Bofors L/70 калібру 40 мм, встановлена на CV90, здатна вести не тільки прямий вогонь по піхоті або легкоброньованим цілям, а й працювати як засіб непрямого вогню. Це дає можливість уражати позиції противника з укриття, не наражаючись на пряму загрозу.

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Зазначимо, що Bofors L/70 спочатку проєктували як зенітну автоматичну гармату, з ухилом у бік стрільби по повітряних цілях вище за мету і низької висоти. Однак пізніше гармату інтегрували в бойову машину піхоти, а в арсеналі боєприпасів з'явилися бронебійні APFSDS-T і універсальні снаряди MP-T, які поєднують фугасні та осколкові ефекти з трасером.

Крім високої вогневої потужності, CV90 також забезпечує хороший захист екіпажу і десанту, а її рухливість дає змогу швидко змінювати позиції, навіть на складній місцевості. Все це робить машину вкрай цінним активом на фронті — особливо в умовах, коли кожен постріл з дистанції може врятувати життя.

Раніше повідомлялося, що Швеція і Данія випустять понад дві сотні вдосконалених бронемашин сімейства CV90, з яких 40 призначені для України. Йшлося про модернізовану версію БМП CV9035 MkIIIC, що вирізняється високою вогневою міццю, надійним захистом і мобільністю.