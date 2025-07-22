Российских школьников тайно привлекают к разработке дронов, – The Insider

В качестве "бонуса" за такую работу, по данным СМИ, школьникам начисляют дополнительные баллы по ЕГЭ, а также обещают успешную карьеру в госкорпорациях.

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Сотни тысяч российских школьников вовлечены в связанные с Минобороны программы, которые замаскированы под образовательные кружки, пишет The Insider.

В качестве бонуса за такую работу им потом дают дополнительные баллы по ЕГЭ (в среднем 10 баллов) и обещают карьеру в госкорпорациях.

О создании первой "киберфизической платформы" под названием "Берлога" с благословения лично президента РФ Владимира Путина объявили в июле 2022 года в оккупированном Севастополе.

Организаторы завлекали в нее школьников, обещая превратить Россию в одного из "лидеров мирового технологического развития".

Дети должны были не только придумывать беспилотники или с помощью специальных игр управлять ими, но и придумывать для них софт.

Как пишет издание, формально "Берлога" никакого отношения к войне в Украине не имеет, однако школьникам рассказывают, что на фантастической планете есть "разумные медведи", которым нужно отбиваться от "пчел".

В одной игре они защищают дронами "энергомед" от кибернасекомых, отражая "нарастающие волны врагов", в другой учатся управлять квадрокоптером и доставлять грузы по координатам. В следующих релизах игрокам обещают дать возможность дорабатывать конструкцию беспилотника, составлять для него маршрут и делиться кодом с другими игроками.

Все это – реальная работа против Украины, замаскированная и прикрытая детьми.

Журналисты подчеркивают, что проект "Берлога" — часть экосистемы, созданной Агентством стратегических инициатив (АСИ). Он связан с родственными проектами — сетью научно-технических кружков НТИ и интенсивом "Архипелаг", где уже безо всякого стеснения испытываются военные дроны.

Некоторые разработки учеников активно взяли в оборот в ВС РФ Фото: The Insider

После того как дети попадают в систему АСИ, они из нее уже не могут вырваться. Далее они участвуют в олимпиадах, становятся членами кружков НТИ, а затем попадают на интенсив "Архипелаг" или на мероприятия центра "Сириус", которые уже подыскивают кадры для армии и связанных с войной госкорпораций.

"Берлогой" и "Кружковым движением НТИ"руководит 42-летний Алексей Федосеев.

Амбиции у проекта впечатляющие: добиться, чтобы более 800 тысяч бойцов с киберпчелами в итоге перешли к реальному программированию и реальной сборке коптеров.

Однако дроны – это только первый этап. После них дети переходят на новую ступеньку – тематические конкурсы вроде "Больших вызовов". В финале более 430 школьников из российских регионов работают над проблемами 12 направлений: от генетики и биомедицины до современной энергетики. В каждом секторе — от 4 до 15 задач. Это масштабное мероприятие для школьников 7–11-х классов устраивает образовательный центр "Сириус", возглавляемый подругой Путина Еленой Шмелëвой.

Алексей Федосеев руководит "Берлогой" и готовит будущих разработчиков дронов и ракет Фото: The Insider

Шмелëва открыто заявляла, что конкурс помогает партнерам "подыскивать для себя талантливые молодые кадры еще в школе". На практике школьников подключают к проектам, над которыми уже работают ключевые компании-партнеры.

Другой момент, что более 80% этих компаний (особенно по БПЛА- и космическим направлениям) сотрудничают с Минобороны или их руководители находятся или были под санкциями.

Практика показывает, что детские идеи действительно оказываются востребованными корпорациями и после доработки реализуются на практике.

При этом некоторые дети на условиях анонимности признались, что им запрещено рассказывать о работе над техникой "двойного назначения".

Партнеры "Берлоги" проводят еще одно технологическое мероприятие — интенсив "Архипелаг", который не скрывает своей военной направленности. В прошлом году, например, на нем проходили учения по боевому применению дронов "Борщевик". Их организовывал Координационный центр помощи так называемой "Новороссии", который обучает операторов беспилотников "для нужд СВО".

"Берлога" отметилась и другими военными инициативами. Так, по информации издания, в 2024 году у платформы началась коллаборация с военно-патриотической игрой "Зарница 2.0". "Берлога" разработала онлайн-курс "Академия дронов", где участники "Зарницы 2.0" осваивают базовые навыки пилотирования квадрокоптеров. По данным организаторов, к 2025 году через симулятор уже прошли более 240 тысяч учащихся, а деньги на это выделяются правительством РФ.

Напомним, российские пропагандисты показали ролик, снятый на заводе, где собирают "Шахеды"для террора украинцев.

Ранее Фокус писал, какие дроны против "Шахедов" имеет Украина и что мешает пользоваться.

Мы также писали, что Мария Берлинская призывает готовиться к круглосуточным атакам РФ, которая наращивает производство дронов.