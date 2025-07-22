Російських школярів таємно залучають до розробки дронів, — The Insider

Як "бонус" за таку роботу, за даними ЗМІ, школярам нараховують додаткові бали з ЄДІ, а також обіцяють успішну кар'єру в держкорпораціях.

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Сотні тисяч російських школярів залучені в пов'язані з Міноборони програми, які замасковані під освітні гуртки, пише The Insider. Як бонус за таку роботу їм потім дають додаткові бали з ЄДІ (у середньому 10 балів) і обіцяють кар'єру в держкорпораціях.

Про створення першої "кіберфізичної платформи" під назвою "Берлога" з благословення особисто президента РФ Володимира Путіна оголосили в липні 2022 року в окупованому Севастополі. Організатори заманювали в неї школярів, обіцяючи перетворити Росію на одного з "лідерів світового технологічного розвитку".

Діти мали не лише вигадувати безпілотники або за допомогою спеціальних ігор керувати ними, а й придумувати для них софт.

Як пише видання, формально "Берлога" жодного стосунку до війни в Україні не має, проте школярам розповідають, що на фантастичній планеті є "розумні ведмеді", яким потрібно відбиватися від "бджіл".

В одній грі вони захищають дронами "енергомед" від кібернасекомих, відбиваючи "наростаючі хвилі ворогів", в іншій вчаться керувати квадрокоптерами і доставляти вантажі за координатами. У наступних релізах гравцям обіцяють дати можливість допрацьовувати конструкцію безпілотника, складати для нього маршрут і ділитися кодом з іншими гравцями.

Усе це — реальна робота проти України, замаскована і прикрита дітьми.

Журналісти підкреслюють, що проєкт "Берлога" — частина екосистеми, створеної Агентством стратегічних ініціатив (АСІ). Він пов'язаний зі спорідненими проектами — мережею науково-технічних гуртків НТІ та інтенсивом "Архіпелаг", де вже без жодного сорому випробовуються військові дрони.

Деякі розробки учнів активно взяли в обіг у ЗС РФ Фото: The Insider

Після того як діти потрапляють у систему АСІ, вони з неї вже не можуть вирватися. Далі вони беруть участь в олімпіадах, стають членами гуртків НТІ, а потім потрапляють на інтенсив "Архіпелаг" або на заходи центру "Сіріус", які вже підшукують кадри для армії і пов'язаних із війною держкорпорацій.

"Берлогою" і "Гуртковим рухом НТІ" керує 42-річний Олексій Федосєєв.

Амбіції у проєкту вражаючі: досягнути, щоб понад 800 тисяч бійців із кібербджолами зрештою перейшли до реального програмування і реальної збірки коптерів.

Однак дрони — це лише перший етап. Після них діти переходять на нову сходинку — тематичні конкурси на кшталт "Великих викликів". У фіналі понад 430 школярів із російських регіонів працюють над проблемами 12 напрямів: від генетики та біомедицини до сучасної енергетики. У кожному секторі — від 4 до 15 завдань. Цей масштабний захід для школярів 7-11-х класів влаштовує освітній центр "Сіріус", очолюваний подругою Путіна Оленою Шмельовою.

Олексій Федосєєв керує "Берлогою" і готує майбутніх розробників дронів і ракет Фото: The Insider

Шмельова відкрито заявляла, що конкурс допомагає партнерам "підшукувати для себе талановиті молоді кадри ще в школі". На практиці школярів підключають до проєктів, над якими вже працюють ключові компанії-партнери.

Інший момент, що понад 80% цих компаній (особливо за БПЛА- і космічними напрямками) співпрацюють із Міноборони або їхні керівники перебувають чи були під санкціями.

Практика показує, що дитячі ідеї дійсно виявляються затребуваними корпораціями і після доопрацювання реалізуються на практиці. При цьому деякі діти на умовах анонімності зізналися, що їм заборонено розповідати про роботу над технікою "подвійного призначення".

Партнери "Берлоги" проводять ще один технологічний захід — інтенсив "Архіпелаг", який не приховує своєї військової спрямованості. Минулого року, наприклад, на ньому проходили навчання з бойового застосування дронів "Борщівник". Їх організовував Координаційний центр допомоги так званій "Новоросії", який навчає операторів безпілотників "для потреб СВО".

"Берлога" відзначилася й іншими військовими ініціативами. Так, за інформацією видання, у 2024 році у платформи почалася колаборація з військово-патріотичною грою "Зірниця 2.0". "Берлога" розробила онлайн-курс "Академія дронів", де учасники "Зірниці 2.0" освоюють базові навички пілотування квадрокоптерів. За даними організаторів, до 2025 року через симулятор уже пройшли понад 240 тисяч учнів, а гроші на це виділяються урядом РФ.

Нагадаємо, російські пропагандисти показали ролик, знятий на заводі, де збирають "Шахеди" для терору українців.

Раніше Фокус писав, які дрони проти "Шахедів" має Україна і що заважає користуватися.

Ми також писали, що Марія Берлінська закликає готуватися до цілодобових атак РФ, яка нарощує виробництво дронів.