Изменения на боевой карте: ВС РФ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях, — DeepState
Российские войска продвинулись сразу на нескольких участках фронта, в частности в районах Александрограда, Комара, Воскресенки, Дилиевки, Торского, Карповки и Леонидовки.
Соответствующие изменения уже зафиксированы на интерактивной карте боевых действий проекта DeepState. Вместе с тем, украинские защитники продолжают упорно сдерживать врага, не позволяя ему реализовать планы наступления.
Так, по информации Генерального штаба ВСУ, только за сутки 22 июля по всей линии фронта произошло 131 боевое столкновение. Россияне не жалели огня: нанесли один ракетный и более полусотни авиаударов, выпустили 66 управляемых авиабомб и массово применяли дроны-камикадзе — 1218 раз. В целом враг совершил более 4 тысяч обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.
Наиболее напряженной ситуация остается на восточных направлениях. На Северо-Слобожанском и Курском украинские подразделения отбили семь атак, при этом враг активно бомбил — 13 авиаударов и 234 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
Безрезультатной оказалась попытка россиян продвинуться вблизи Западного на Южно-Слобожанском направлении. Также три атаки противника остановлены на Купянском — в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызово, где бои продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении ситуация крайне напряженная: украинские воины сдержали 17 штурмов возле Грековки, Колодязов, Зеленой Долины, Мирного, Ямполовки, Торского и Серебрянки, еще четыре столкновения продолжаются.
Тем временем на Северском направлении враг четыре раза пытался прорваться в районе Григорьевки, а возле Часового Яра на Краматорском — устроил одну неудачную попытку наступления.
Особенно горячо было на Торецком направлении, где оккупанты провели 12 штурмов в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калиново и Русиного Яра. Десять из них были отбиты, еще два боя остаются активными.
Самые масштабные атаки зафиксированы на Покровском направлении: враг совершил 61 попытку прорыва, в частности возле Полтавки, Новоторецкого, Миролюбовки, Лисовки, Дачного и других населенных пунктов. В результате точной работы Сил обороны ликвидирован по меньшей мере 131 оккупант, еще 70 — ранены. Кроме живой силы, уничтожены боевая машина пехоты, артиллерия, дроны, пункты связи и несколько укрытий.
На Новопавловском направлении россияне атаковали пять раз в районах Воскресенки, Ялты, Поддубного и Зеленого Поля, однако все попытки были тщетными. На Приднепровском противник безуспешно пытался продвинуться семь раз. А на Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг вообще не решался идти в наступление.
Напомним, по информации бойца ВСУ с позывным "Мучной", российские подразделения активно действуют на Мирноградском направлении, в частности к востоку от Покровска. Особенно угрожающей остается вероятность окружения Родинского. Для Сил обороны критически важно удержать угольную шахту, ведь в случае ее потери ВС РФ получат возможность угрожать окрестностям Мирнограда.
Ранее Фокус писал, что в Покровске обнаружили прорыв нескольких российских диверсионно-разведывательных групп, которые проникли в город через южный район из села Зверево.