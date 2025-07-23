Изменения на боевой карте: ВС РФ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях, — DeepState

Российские войска продвинулись сразу на нескольких участках фронта, в частности в районах Александрограда, Комара, Воскресенки, Дилиевки, Торского, Карповки и Леонидовки.

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Соответствующие изменения уже зафиксированы на интерактивной карте боевых действий проекта DeepState. Вместе с тем, украинские защитники продолжают упорно сдерживать врага, не позволяя ему реализовать планы наступления.

Скриншот карты боев Фото: скриншот deepstate map Скриншот карты боев Фото: скриншот deepstate map

Так, по информации Генерального штаба ВСУ, только за сутки 22 июля по всей линии фронта произошло 131 боевое столкновение. Россияне не жалели огня: нанесли один ракетный и более полусотни авиаударов, выпустили 66 управляемых авиабомб и массово применяли дроны-камикадзе — 1218 раз. В целом враг совершил более 4 тысяч обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

Наиболее напряженной ситуация остается на восточных направлениях. На Северо-Слобожанском и Курском украинские подразделения отбили семь атак, при этом враг активно бомбил — 13 авиаударов и 234 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

Безрезультатной оказалась попытка россиян продвинуться вблизи Западного на Южно-Слобожанском направлении. Также три атаки противника остановлены на Купянском — в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызово, где бои продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении ситуация крайне напряженная: украинские воины сдержали 17 штурмов возле Грековки, Колодязов, Зеленой Долины, Мирного, Ямполовки, Торского и Серебрянки, еще четыре столкновения продолжаются.

Скриншот карты боев Фото: скриншот deepstate map Скриншот карты боев Фото: скриншот deepstate map

Тем временем на Северском направлении враг четыре раза пытался прорваться в районе Григорьевки, а возле Часового Яра на Краматорском — устроил одну неудачную попытку наступления.

Особенно горячо было на Торецком направлении, где оккупанты провели 12 штурмов в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калиново и Русиного Яра. Десять из них были отбиты, еще два боя остаются активными.

Самые масштабные атаки зафиксированы на Покровском направлении: враг совершил 61 попытку прорыва, в частности возле Полтавки, Новоторецкого, Миролюбовки, Лисовки, Дачного и других населенных пунктов. В результате точной работы Сил обороны ликвидирован по меньшей мере 131 оккупант, еще 70 — ранены. Кроме живой силы, уничтожены боевая машина пехоты, артиллерия, дроны, пункты связи и несколько укрытий.

Скриншот карты боев Фото: скриншот deepstate map Скриншот карты боев Фото: скриншот deepstate map

На Новопавловском направлении россияне атаковали пять раз в районах Воскресенки, Ялты, Поддубного и Зеленого Поля, однако все попытки были тщетными. На Приднепровском противник безуспешно пытался продвинуться семь раз. А на Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг вообще не решался идти в наступление.

Напомним, по информации бойца ВСУ с позывным "Мучной", российские подразделения активно действуют на Мирноградском направлении, в частности к востоку от Покровска. Особенно угрожающей остается вероятность окружения Родинского. Для Сил обороны критически важно удержать угольную шахту, ведь в случае ее потери ВС РФ получат возможность угрожать окрестностям Мирнограда.

Ранее Фокус писал, что в Покровске обнаружили прорыв нескольких российских диверсионно-разведывательных групп, которые проникли в город через южный район из села Зверево.