Зміни на бойовій мапі: ЗС РФ просунулися в Донецькій та Запорізькій областях, — DeepState

Російські війська просунулися одразу на кількох ділянках фронту, зокрема в районах Олександрограда, Комара, Воскресенки, Диліївки, Торського, Карпівки та Леонідівки.

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Відповідні зміни вже зафіксовано на інтерактивній карті бойових дій проєкту DeepState. Разом з тим, українські захисники продовжують завзято стримувати ворога, не дозволяючи йому реалізувати плани наступу.

Скриншот мапи боїв Фото: скриншот deepstate map Скриншот мапи боїв Фото: скриншот deepstate map

Так, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, лише за добу 22 липня по всій лінії фронту відбулося 131 бойове зіткнення. Росіяни не шкодували вогню: завдали одного ракетного та понад півсотні авіаударів, випустили 66 керованих авіабомб і масово застосовували дрони-камікадзе — 1218 разів. Загалом ворог здійснив понад 4 тисячі обстрілів українських позицій і населених пунктів.

Найбільш напруженою ситуація залишається на східних напрямках. На Північно-Слобожанському та Курському українські підрозділи відбили сім атак, водночас ворог активно бомбив — 13 авіаударів і 234 обстріли, зокрема два — з реактивних систем залпового вогню.

Безрезультатною виявилася спроба росіян просунутись поблизу Западного на Південно-Слобожанському напрямку. Також три атаки противника зупинено на Куп’янському — у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового, де бої тривають досі.

На Лиманському напрямку ситуація вкрай напружена: українські воїни стримали 17 штурмів біля Греківки, Колодязів, Зеленої Долини, Мирного, Ямполівки, Торського та Серебрянки, ще чотири зіткнення тривають.

Скриншот мапи боїв Фото: скриншот deepstate map Скриншот мапи боїв Фото: скриншот deepstate map

Тим часом на Сіверському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися в районі Григорівки, а біля Часового Яру на Краматорському — влаштував одну невдалу спробу наступу.

Особливо гаряче було на Торецькому напрямку, де окупанти провели 12 штурмів у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Десять з них було відбито, ще два бої залишаються активними.

Наймасштабніші атаки зафіксовано на Покровському напрямку: ворог здійснив 61 спробу прориву, зокрема біля Полтавки, Новоторецького, Миролюбівки, Лисівки, Дачного та інших населених пунктів. Унаслідок влучної роботи Сил оборони ліквідовано щонайменше 131 окупанта, ще 70 — поранено. Окрім живої сили, знищено бойову машину піхоти, артилерію, дрони, пункти зв’язку та кілька укриттів.

Скриншот мапи боїв Фото: скриншот deepstate map Скриншот мапи боїв Фото: скриншот deepstate map

На Новопавлівському напрямку росіяни атакували п’ять разів у районах Воскресенки, Ялти, Піддубного та Зеленого Поля, однак усі спроби були марними. На Придніпровському противник безуспішно намагався просунутися сім разів. А на Гуляйпільському й Оріхівському напрямках ворог узагалі не наважувався йти в наступ.

Нагадаємо, за інформацією бійця ЗСУ з позивним "Мучной", російські підрозділи активно діють на Мирноградському напрямку, зокрема на схід від Покровська. Особливо загрозливою залишається ймовірність оточення Родинського. Для Сил оборони критично важливо утримати вугільну шахту, адже у разі її втрати ЗС РФ отримають можливість загрожувати околицям Мирнограда.

Раніше Фокус писав, що у Покровську виявили прорив кількох російських диверсійно-розвідувальних груп, які проникли в місто через південний район із села Звірове.