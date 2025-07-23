Зміни на бойовій мапі: ЗС РФ просунулися в Донецькій та Запорізькій областях, — DeepState
Російські війська просунулися одразу на кількох ділянках фронту, зокрема в районах Олександрограда, Комара, Воскресенки, Диліївки, Торського, Карпівки та Леонідівки.
Відповідні зміни вже зафіксовано на інтерактивній карті бойових дій проєкту DeepState. Разом з тим, українські захисники продовжують завзято стримувати ворога, не дозволяючи йому реалізувати плани наступу.
Так, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, лише за добу 22 липня по всій лінії фронту відбулося 131 бойове зіткнення. Росіяни не шкодували вогню: завдали одного ракетного та понад півсотні авіаударів, випустили 66 керованих авіабомб і масово застосовували дрони-камікадзе — 1218 разів. Загалом ворог здійснив понад 4 тисячі обстрілів українських позицій і населених пунктів.
Найбільш напруженою ситуація залишається на східних напрямках. На Північно-Слобожанському та Курському українські підрозділи відбили сім атак, водночас ворог активно бомбив — 13 авіаударів і 234 обстріли, зокрема два — з реактивних систем залпового вогню.
Безрезультатною виявилася спроба росіян просунутись поблизу Западного на Південно-Слобожанському напрямку. Також три атаки противника зупинено на Куп’янському — у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового, де бої тривають досі.
На Лиманському напрямку ситуація вкрай напружена: українські воїни стримали 17 штурмів біля Греківки, Колодязів, Зеленої Долини, Мирного, Ямполівки, Торського та Серебрянки, ще чотири зіткнення тривають.
Тим часом на Сіверському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися в районі Григорівки, а біля Часового Яру на Краматорському — влаштував одну невдалу спробу наступу.
Особливо гаряче було на Торецькому напрямку, де окупанти провели 12 штурмів у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Десять з них було відбито, ще два бої залишаються активними.
Наймасштабніші атаки зафіксовано на Покровському напрямку: ворог здійснив 61 спробу прориву, зокрема біля Полтавки, Новоторецького, Миролюбівки, Лисівки, Дачного та інших населених пунктів. Унаслідок влучної роботи Сил оборони ліквідовано щонайменше 131 окупанта, ще 70 — поранено. Окрім живої сили, знищено бойову машину піхоти, артилерію, дрони, пункти зв’язку та кілька укриттів.
На Новопавлівському напрямку росіяни атакували п’ять разів у районах Воскресенки, Ялти, Піддубного та Зеленого Поля, однак усі спроби були марними. На Придніпровському противник безуспішно намагався просунутися сім разів. А на Гуляйпільському й Оріхівському напрямках ворог узагалі не наважувався йти в наступ.
Нагадаємо, за інформацією бійця ЗСУ з позивним "Мучной", російські підрозділи активно діють на Мирноградському напрямку, зокрема на схід від Покровська. Особливо загрозливою залишається ймовірність оточення Родинського. Для Сил оборони критично важливо утримати вугільну шахту, адже у разі її втрати ЗС РФ отримають можливість загрожувати околицям Мирнограда.
Раніше Фокус писав, що у Покровську виявили прорив кількох російських диверсійно-розвідувальних груп, які проникли в місто через південний район із села Звірове.