Стратегическое решение для дальних миссий: украинский дрон "Чаклун" показали на IDEF 2025

На международной оборонной выставке IDEF 2025, проходящей в Стамбуле, украинская компания Spets Techno Export представила беспилотник “Чаклун-В 2.0” — тактическую платформу с фиксированным крылом, предназначенную как для разведывательных, так и для логистических задач.

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Разработка ориентирована на длительную автономную работу и представляет собой специализированную систему двойного назначения, адаптированную к реалиям современной войны. Детальнее о дроне говорится в обзоре Army Recognition.

Аналитики отмечают, что с учетом продолжающегося конфликта в Украине и постоянных атак на тыловую инфраструктуру, новый БПЛА позволяет восполнить пробелы в возможностях бесперебойного снабжения и тактической разведки.

К примеру, дрон может использоваться как военными, так и гуманитарными структурами в районах, где невозможно применение классических летательных аппаратов из-за отсутствия взлетно-посадочных полос.

Конструкция и особенности "Чаклун-В"

Дрон "Чаклун-В" использует двигатель внутреннего сгорания и способен выполнять полеты до 8 часов, преодолевая при этом минимум 500 км. Он способен доставлять полезную нагрузку массой от 20 до 35 кг, что позволяет использовать его как для сброса оборудования, так и для установки широкого спектра датчиков ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка). Благодаря катапультному старту и посадке по прямой линии, беспилотник может действовать без специально подготовленных площадок.

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Беспилотник имеет размах крыла — 3,5 м, длину фюзеляжа — 3,9 м, что делает аппарат компактным и удобным для оперативного развертывания.

В заключении отмечено, что украинский прототип является уникальным гибридом разведывательной и логистической платформы с преимуществом автономной работы в труднодоступных зонах. Специалисты сравнили дрон по классу с RQ-20 Puma и Skylark III

Основные характеристики Чаклун B 2.0

Тип: БПЛА с фиксированным крылом

Размах крыла: 3,5 м

Длина фюзеляжа: 3,9 м

Тип двигателя: внутреннего сгорания

Полезная нагрузка: 20–35 кг

Время полета: до 8 часов

Дальность действия: не менее 500 км

Старт: катапультный

Посадка: по прямой линии (без ВПП)

Назначение: разведка, логистика, ISR

Ранее сообщалось, что на выставке IDEF 2025 в Стамбуле представили автономную систему ПВО на основе гусеничной платформы GÜRZ от компании Aselsan. Наземный дрон призван выполнять задачи на передовой линии фронта, сбивая вертолеты, самолеты, ракеты и БПЛА на расстоянии до 8 км.