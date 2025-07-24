Собьет самолеты, вертолеты и БПЛА: создан "умный" наземный дрон с пушкой и ракетами ПВО

На выставке IDEF 2025 в Стамбуле выставили автономную систему противовоздушной обороны на основе гусеничной платформы GÜRZ от компании Aselsan.

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Она должна усилить защиту против воздушных угроз на малых высотах. Подробности сообщило издание Defence Industry Europe.

По словам производителя, GÜRZ может работать под дистанционным управлением оператора или автономно, используя встроенную систему искусственного интеллекта. Наземный дрон должен работать на передовой линии фронта, сбивая вертолеты, самолеты, ракеты и БПЛА на расстоянии до 8 км.

Как отмечает Army Recognition, роботизированный комплекс оснащен гибридной архитектурой вооружения, сочетающей в себе пушки и ракетные перехватчики. Благодаря системам управления HERİKKS и HAKİM, он может присоединиться к сети ПВО Турции и координировать работу с другими видами оружия.

По сравнению с устаревшими системами, такими как немецкая Skyshield или американская Avenger, которые требуют команды человека и часто ограничены одним видом перехвата, GÜRZ обеспечивает больше возможностей для перехвата воздушных целей. ИИ должен сократить время реагирования на угрозу, а также обеспечить работу даже в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы, которые могут подавить связь с операторами. GÜRZ попадает в ту же категорию, что и новые западные системы, такие как Skyranger 30 от Rheinmetall, но с возможностью интеграции в уже действующую структуру управления обороной.

Компания ASELSAN также показала мощную электромагнитную систему противодействия БПЛА EJDERHA, которая должна обезвреживать небольшие дроны, воздействуя на их электронные компоненты. Ее установили на прицепе для большей мобильности.

В феврале Турция запустила в серию систему ПВО Gürz 150. Несмотря на похожее название, это полноразмерный зенитно-ракетный комплекс на базе колесного грузовика, комбинирующий кинетические и радиоэлектронные средства поражения.

В Украине производитель Kvertus недавно представил улучшенного робота AD Berserk со встроенной системой РЭБ. Он должен сбивать дроны, создавая купол помех с радиусом до 500 метров.