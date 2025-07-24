Зіб'є літаки, вертольоти і БПЛА: створено "розумний" наземний дрон із гарматою і ракетами ППО

На виставці IDEF 2025 у Стамбулі виставили автономну систему протиповітряної оборони на основі гусеничної платформи GÜRZ від компанії Aselsan.

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Вона має посилити захист проти повітряних загроз на малих висотах. Подробиці повідомило видання Defence Industry Europe.

За словами виробника, GÜRZ може працювати під дистанційним управлінням оператора або автономно, використовуючи вбудовану систему штучного інтелекту. Наземний дрон має працювати на передовій лінії фронту, збиваючи вертольоти, літаки, ракети і БПЛА на відстані до 8 км.

Як зазначає Army Recognition, роботизований комплекс оснащений гібридною архітектурою озброєння, що поєднує в собі гармати і ракетні перехоплювачі. Завдяки системам управління HERİKKS і HAKİM, він може приєднатися до мережі ППО Туреччини і координувати роботу з іншими видами зброї.

Порівняно із застарілими системами, такими як німецька Skyshield або американська Avenger, які вимагають команди людини і часто обмежені одним видом перехоплення, GÜRZ забезпечує більше можливостей для перехоплення повітряних цілей. ШІ має скоротити час реагування на загрозу, а також забезпечити роботу навіть в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби, які можуть придушити зв'язок з операторами. GÜRZ потрапляє в ту саму категорію, що й нові західні системи, як-от Skyranger 30 від Rheinmetall, але з можливістю інтеграції в уже чинну структуру управління обороною.

Компанія ASELSAN також показала потужну електромагнітну систему протидії БПЛА EJDERHA, яка має знешкоджувати невеликі дрони, впливаючи на їхні електронні компоненти. Її встановили на причепі для більшої мобільності.

У лютому Туреччина запустила в серію систему ППО Gürz 150. Незважаючи на схожу назву, це повнорозмірний зенітно-ракетний комплекс на базі колісної вантажівки, що комбінує кінетичні та радіоелектронні засоби ураження.

В Україні виробник Kvertus нещодавно представив поліпшеного робота AD Berserk із вбудованою системою РЕБ. Він має збивати дрони, створюючи купол перешкод із радіусом до 500 метрів.