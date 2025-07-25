Стратегічне рішення для віддаленних місій: український дрон "Чаклун" показали на IDEF 2025

На міжнародній оборонній виставці IDEF 2025, що проходить у Стамбулі, українська компанія Spets Techno Export представила безпілотник "Чаклун-В 2.0" — тактичну платформу з фіксованим крилом, призначену як для розвідувальних, так і для логістичних завдань.

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Розробка орієнтована на тривалу автономну роботу і являє собою спеціалізовану систему подвійного призначення, адаптовану до реалій сучасної війни. Детальніше про дрон йдеться в огляді Army Recognition.

Аналітики зазначають, що з урахуванням триваючого конфлікту в Україні та постійних атак на тилову інфраструктуру, новий БПЛА дає змогу заповнити прогалини в можливостях безперебійного постачання і тактичної розвідки.

Наприклад, дрон може використовуватися як військовими, так і гуманітарними структурами в районах, де неможливе застосування класичних літальних апаратів через відсутність злітно-посадкових смуг.

Конструкція та особливості "Чаклун-В"

Дрон "Чаклун-В" використовує двигун внутрішнього згоряння і здатний виконувати польоти до 8 годин, долаючи при цьому мінімум 500 км. Він здатний доставляти корисне навантаження масою від 20 до 35 кг, що дає змогу використовувати його як для скидання обладнання, так і для встановлення широкого спектра датчиків ISR (розвідка, спостереження і рекогносцировка). Завдяки катапультному старту і посадці по прямій лінії, безпілотник може діяти без спеціально підготовлених майданчиків.

Важливо

"Здивуємо ворога в тилу": як ЗСУ застосовують дрон "Чаклун" проти окупантів (фото)

Безпілотник має розмах крила — 3,5 м, довжину фюзеляжу — 3,9 м, що робить апарат компактним і зручним для оперативного розгортання.

У висновку зазначено, що український прототип є унікальним гібридом розвідувальної та логістичної платформи з перевагою автономної роботи у важкодоступних зонах. Фахівці порівняли дрон за класом із RQ-20 Puma і Skylark III

Основні характеристики Чаклун B 2.0

Тип: БПЛА з фіксованим крилом

Розмах крила: 3,5 м

Довжина фюзеляжу: 3,9 м

Тип двигуна: внутрішнього згоряння

Корисне навантаження: 20-35 кг

Час польоту: до 8 годин

Дальність дії: не менше 500 км

Старт: катапультний

Посадка: по прямій лінії (без ЗПС)

Призначення: розвідка, логістика, ISR

Раніше повідомлялося, що на виставці IDEF 2025 у Стамбулі представили автономну систему ППО на основі гусеничної платформи GÜRZ від компанії Aselsan. Наземний дрон покликаний виконувати завдання на передовій лінії фронту, збиваючи вертольоти, літаки, ракети і БПЛА на відстані до 8 км.