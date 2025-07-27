На базе танка Т-72: в России впервые был замечен роботизированный штурмовой комплекс "Штурм" (фото, видео)

На днях в России впервые заметили боевую машину из состава безэкипажного штурмового комплекса ТШРК "Штурм", выполненную на базе танка Т-72. Одна из характерных особенностей комплекса — наличие 125-миллиметровой пушки с укороченным стволом для действий в условиях городской застройки.

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Очевидцы обнародовали в сети видеоролик, на котором можно увидеть элементы из состава комплекса ТШРК "Штурм" — боевую машину, созданную на основе переоборудованного дистанционно управляемого танка Т-72, а также машину управления на шасси танка Т-72 (Т-90). Им поделился военный обозреватель Andrei_bt на YouTube-канале 27 июля.

"Также установлен бульдозерный отвал и комплект всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия. На башне также устанавливаются блоки пусковых установок реактивных огнеметов или другого вооружения", — рассказал обозреватель.

Информационно-аналитический центр "Мілітарний" также отреагировал на видеоролик. Эксперты отмечают, что на нем машина, которую в России заметили впервые, управляется не дистанционно, а собственным экипажем.

Однако аналитики издания считают, что реалистичность работы новой машины на поле боя остается под вопросом. Пока доподлинно неизвестно, насколько россияне продвинулись в производстве ТШРК "Штурм".

ТШРК "Штурм": что известно о новом комплексе

Andrei_bt | боевая машина из состава ТШРК "Штурм"

Генеральный директор "Уралвагонзавод" рассказал о том, что россияне разрабатывают робототехнический комплекс на базе танка Т-72Б3 по заказу Министерства обороны России еще в 2018 году. Еще тогда Потапов предполагал, что "будет перспектива заказа" для ВС РФ, однако не озвучил, когда будет выполнен первый образец нового комплекса.

Проект комплекса позволяет применять корпуса Т-72А с хранения, которые РФ еще имеет в запасе. Планировалось, что машина будет иметь возможность маневрирования в ограниченном пространстве городской застройки, а для управления комплексом россияне планировали создать высокоподвижный пункт дистанционного управления также на базе шасси Т-72Б3.

Также предусмотрено, что каждый командный пункт сможет управлять взводом боевых машин в радиусе трех километров, пишет "Мілітарний".

Доподлинно неизвестно, когда и в каком виде комплекс сможет поступить на фронт.

Напомним, 27 июля медиа CNN обнародовало спутниковые снимки, демонстрирующие расширение главного завода "Алабуга", производящего "Шахеды".

Также 27 июля ISW предупредил, что Россия готовит более масштабные атаки по Украине.