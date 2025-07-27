На базі танка Т-72: у Росії вперше був помічений роботизований штурмовий комплекс "Штурм" (фото, відео)

Цими днями у Росії вперше помітили бойову машину зі складу безекіпажного штурмового комплексу ТШРК "Штурм", виконану на базі танка Т-72. Одна з характерних особливостей комплексу — наявність 125-міліметрової гармати із вкороченим стволом для дій в умовах міської забудови.

Related video

Очевидці оприлюднили у мережі відеоролик, на якому можна побачити елементи зі складу комплексу ТШРК "Штурм" — бойову машину, створену на основі переобладнаного дистанційно керованого танка Т-72, а також машину управління на шасі танка Т-72 (Т-90). Ним поділився військовий оглядач Andrei_bt на YouTube-каналі 27 липня.

"Також встановлений бульдозерний відвал та комплект всеракурсного захисту від ручних протитанкових засобів кумулятивної дії. На вежі також встановлюються блоки пускових установок реактивних вогнеметів чи іншого озброєння", — розповів оглядач.

Інформаційно-аналітичний центр "Мілітарний" також відреагував на відеоролик. Експерти зазначають, що на ньому машина, яку у Росії помітили вперше, керується не дистанційно, а власним екіпажем.

Однак аналітики видання вважають, що реалістичність роботи нової машини на полі бою залишається під питанням. Наразі достеменно невідомо, наскільки росіяни просунулися у виробництві ТШРК "Штурм".

ТШРК "Штурм": що відомо про новий комплекс

Andrei_bt | бойова машина зі складу ТШРК "Штурм"

Генеральний директор "Уралвагонзавод" розповів про те, що росіяни розробляють робототехнічний комплекс на базі танка Т-72Б3 на замовлення Міністерства оборони Росії ще у 2018 році. Ще тоді Потапов припускав, що "буде перспектива замовлення" для ЗС РФ, однак не озвучив, коли буде виконано перший зразок нового комплексу.

Проєкт комплексу дозволяє застосовувати корпуси Т-72А зі зберігання, які РФ ще має у запасі. Планувалося, що машина буде мати можливість маневрування в обмеженому просторі міської забудови, а для керування комплексом росіяни планували створити високорухливий пункт дистанційного керування також на базі шасі Т-72Б3.

Також передбачено, що кожен командний пункт зможе керувати взводом бойових машин у радіусі трьох кілометрів, пише "Мілітарний".

Достеменно невідомо, коли та в якому вигляді комплекс зможе поступити на фронт.

Нагадаємо, 27 липня медіа CNN оприлюднило супутникові знімки, що демонструють розширення головного заводу "Алабуга", що виготовляє "Шахеди".

Також 27 липня ISW попередив, що Росія готує масштабніші атаки по Україні.