Уязвимы в 1000 км от фронта: готовы ли американские военные базы к операции "Паутина"

В марте 2025 года американское правительство провело варгейм по защите военных баз в США от атак беспилотников. Всего три месяца спустя теоретическая угроза стала пугающе близкой к реальности. В июне 2025 года Украина провела операцию "Паутина".

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Украинские агенты месяцами тайно завозили сотни беспилотников вглубь России. В ходе скоординированного удара более 100 малых БПЛА уничтожили от 20 до 40 российских военных самолетов на пяти авиабазах от Москвы до Сибири. Пострадала не просто русская авиация и репутация Кремля. Видеозаписи горящих бомбардировщиков, сделанные с помощью беспилотников, стали отрезвляющим сигналом для стран всего мира. Если такое могло произойти с Россией, это может произойти с любой страной – в том числе и с Соединенными Штатами.

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Фокус перевел статью журналиста по вопросам военных технологий Майкла Пека о том, как Пентагон планирует защитить собственные авиабазы от операций, похожих на "Паутину".

С 2022 года Объединенное управление армии США по противодействию малым БПЛА (JCO) и аналитический центр RAND Corporation провели шесть варгеймов, посвященных снижению угрозы, связанной с беспилотниками.

"Мы пытаемся понять, какие процедуры и полномочия у нас есть, чтобы не допустить сценария, подобного операции "Паутина", – говорит Пол Лушенко, доцент Военного колледжа армии США, который ассистировал в проведении варгеймов с беспилотниками.

Многие детали этих варгеймов засекречены, но один из ключевых выводов заключается в том, что защита баз на американской территории не может быть только задачей военных.

"В ходе учений стала очевидной необходимость создания основы для интеграции, материального обеспечения и синхронизации действий государственных, местных, племенных и территориальных органов власти в операциях по борьбе с беспилотниками на военных базах и вблизи них", – говорится в эссе разработчиков варгейма. Это, в свою очередь, поднимает целый ряд вопросов по юрисдикции и взаимодействию.

Операция "Паутина" — момент удара БПЛА СБУ по бомбардировщику РФ Фото: Скрин видео

Сама по себе операция "Паутина" стала неприятным напоминанием о том, что появление небольших, легко транспортируемых дронов ставит под угрозу даже объекты за тысячи километров от поля боя. Это особенно актуально для США, которые на протяжении веков были защищены двумя океанами и отсутствием сколь-либо серьезных противников на своих границах. До недавнего времени военным базам угрожали скорее террористы или сумасшедшие стрелки, ворвавшиеся в ворота, а не стайки маленьких беспилотников, наносящих авиаудар.

Атаки дронов — детали варгейма Пентагона

Но предзнаменования того, что беспилотники становятся угрозой для американских объектов, появились еще много лет назад. В 2016 году использование небольших ударных беспилотников группировкой "Исламского государства" в Ираке встревожило некоторых американских командиров. Затем, в 2023 году, над базой ВВС Лэнгли пронеслась волна загадочных беспилотников, не причинивших вреда, но вызвавших большой резонанс по поводу потенциально враждебных БПЛА в воздушном пространстве США. По оценкам правительства США, в 2024 году над военными объектами было отмечено 350 вторжений беспилотников. Хотя большинство из них произошли по неосторожности или из-за любопытства любителей дронов, возможность разведки или вражеской атаки нельзя отрицать.

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Изначально варгеймы JCO/RAND были посвящены технической стороне антидроновой обороны. Но в ходе учений в марте 2025 года был поставлен гораздо более сложный вопрос: кто именно несет ответственность (и обладает полномочиями) для защиты баз от беспилотников?

"Допустим, мы засекли беспилотник, летящий вниз по руслу Потомака, – говорит Кристофер Пернин, исследователь RAND, который ассистировал в проведении варгеймов с беспилотниками. – Возможно, FAA даже подписала разрешение на полет этого дрона. Но как об этом узнает Пентагон? Ему придется опросить все составляющие системы, чтобы найти информацию. И знаете что? На все про все у нас есть 67 секунд".

В частности, в ходе мартовских учений изучались условия, в которых Северное командование США, уже отвечающее за защиту воздушного пространства Северной Америки, будет координировать защиту военных баз от беспилотников. В ходе учений также выяснялось, как объединенные военные службы и правительственные агентства могут максимально расширить обмен данными и ситуационную осведомленность, а также расширить применение технологий противодействия дронам, таких как глушение сигналов GPS.

В качестве целей выступили Форт Блисс (Техас) и Объединенная база Перл-Харбор (Гавайи). Симуляция включала сценарии, в которых обороняющаяся сторона сталкивалась с атаками беспилотников, запущенных с различных высот, частот и расстояний. Затем последовала дискуссия, включающая более сотни участников из более чем 30 агентств на уровне федерации и отдельных штатов – все это Лушенко назвал "крупнейшим межведомственным варгеймом за последние пять лет".

В ходе варгейма были определены три условия, при которых Северное командование должно будет обеспечить защиту от беспилотников на американских базах.

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"К ним относятся вторжения беспилотников, которые превышают собственные оборонительные возможности ведомств; происходят одновременно на разных военных базах, особенно на тех, которые выполняют важные миссии; и подрывают доверие общества к армии и правительству", – говорится в эссе RAND.

В ходе учений также была одобрена идея "мобильных огневых групп" Северного командования, состоящих из мобильных антидроновых систем и обученного персонала, которые могут быть развернуты с помощью коммерческих самолетов по мере необходимости. Эти группы дополнят многоуровневую ПВО военных объектов, включающую РЭБ, микроволновое, лазерное и обычное оружие, такое как пулеметы.

Варгейм доказал, что Национальная гвардия может сыграть решающую роль в защите военных объектов. Особенно ценными будут группы гражданской поддержки Национальной гвардии, которые доступны 24 часа в сутки 7 дней в неделю, могут быть развернуты в течение 90 минут и "имеют большие бюджеты, которые могут компенсировать расходы на оснащение и обучение для операций по борьбе с беспилотниками", – отмечается в эссе RAND.

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"У нас есть несколько нестандартных идей, которые еще больше оптимизируют наши государственные вооруженные силы с помощью Национальной гвардии и помогут реагировать на эти вторжения беспилотников", – добавил Лушенко.

Защита военных баз – это вопрос не только законодательства, но и технологий. Например, согласно параграфу 130i раздела 10 Кодекса США, командиры некоторых баз имеют право применять силу против вторжения беспилотников, в то время как другим за такое решение грозит судебное преследование.

Проблема усугубляется тем, что на 500 военных объектах по всей территории США действует множество различных правил применения силы. На некоторых объектах командиры дают указания: "Никаких беспилотников на моем объекте, у вас есть карт-бланш на все необходимые действия", – говорит Пернин. – Эти командиры точно знают, что делают и какие у них цели. Но я подозреваю, что во многих местах дело обстоит по-другому. Они видят БПЛА, летящий по другую сторону от базы, и рассуждают: "Я не уверен, стоит ли мне его уничтожить или просто отпустить".

В конечном счете, варгеймы с беспилотниками были ценны именно тем, что объединили представителей разных военных ведомств.

"У нас было много перекрестных дискуссий, которых, как мне кажется, раньше не случалось, – вспоминает Пернин. – Во многих случаях люди говорили: "Я думаю, это входит в полномочия такого-то человека или ведомства". Но этот человек был в комнате и отвечал: "Нет, это не входит в наши полномочия".

Об авторе

Майкл Пек (Michael Peck) — журналист, специализирующийся на военных технологиях, стратегических вопросах и военной истории. Его статьи публикуются на Defense News, Business Insider, сайте Центра анализа европейской политики.