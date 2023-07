Игры разума. Учебные варгеймы для военнослужащих

Варгеймы — важный элемент подготовки военных в армии. Чтобы максимизировать потенциал военных игр необходимо подготовиться к вызовам будущего, а также возродить образовательный варгейминг на тактическом уровне.

Во многих статьях, посвященных варгеймингу, приводятся знаменитые высказывания адмирала Честера Нимица или прусского генерала XIX века Карла фон Маффлинга о важнейшей роли варгеймов в достижении военного успеха. Но при этом часто забывают, что знаменитые варгеймы эпохи Нимица и фон Маффлинга создавались как обучающие, доступные, повторяемые и проводились на уровне боевой единицы. Сегодня, напротив, варгейминг рискует стать исключительной сферой деятельности избранных офицеров и руководства. А когда варгейминг сосредоточен в руках горстки избранных, он все сильнее подвержен взлетам и последующим падениям, что ведет к быстрой утрате преимуществ и опыта.

Фокус перевел статью Себастьяна Дж. Бэ о том, как применять варгеймы в ходе обучения военных.

Чтобы максимально использовать потенциал варгейминга и подготовиться к вызовам будущего, оборонному сообществу необходимо возродить и расширить образовательный варгейминг на тактическом уровне. Варгейминг должен вернуть себе исторические позиции важнейшего образовательного инструмента для всех видов войск. Как профессиональный разработчик и преподаватель варгеймов, я заинтересован в развитии и успехе варгейминга. Но эта статья не является аргументом в пользу какого-то одного варгейма или технологии, включая мои собственные. Напротив, я считаю, что для успеха совместного образовательного варгейминга Министерству обороны следует создать специальный фонд образовательного варгейминга, способствовать развитию разнообразной экосистемы варгейминга и внедрять новые технологии.

Варгейминг как интеллектуальное упражнение

Когда командиры и офицеры действительно учатся принимать тактические и оперативные решения? За пределами реального боевого развертывания такие возможности представляются крайне редко. Учения типа Resolute Dragon предназначены для демонстрации технологий, отработки навыков и взаимодействия. Они проводятся и управляются по сценарию — так и должно быть. Для большинства участников эти учения не представляют значимой возможности интеллектуального совершенствования. Однако учебные варгеймы позволяют командирам потренировать свои интеллектуальные мышцы — побороться с активным противником, адаптироваться к неожиданным вызовам и исследовать новые направления.

В книге "Логика неудачи" Дитрих Дернер утверждает: "Гении становятся гениями от рождения, в то время как мудрые обретают свою мудрость через опыт"

Главная ценность учебных варгеймингов заключается не в гиперреалистичном вынесении решений или привлекательной визуализации, а в многократном решении проблем, связанных с принятием решений, и даже в неудачах. В книге "Логика неудачи" Дитрих Дернер утверждает: "Гении становятся гениями от рождения, в то время как мудрые обретают свою мудрость через опыт. И мне кажется, что способность решать проблемы наиболее подходящим способом — отличительная черта мудрости, а не гениальности". В варгейме неудача не является окончательной, а лишь дает возможность научиться новому методу достижения успеха. Командир тактического уровня, впервые принимающий самостоятельные решения в условиях стресса, не должен находиться на поле боя. Если объединенным силам действительно нужны опытные специалисты по принятию решений на всех эшелонах, то интеллектуальные упражнения должны стать постоянными и непрерывными. Подобно тому, как физические мышцы напрягаются, растягиваются и укрепляются в ходе физических тренировок, объединенные силы должны стремиться использовать учебные варгеймы в качестве тренировочных арен для принятия решений, обеспечивая повторения и обстановку для подготовки войск.

Действительно, ценность повторяемого, экспериментального обучения с помощью учебных варгеймов неоднократно доказывалась на протяжении всей их истории. Во время Второй мировой войны Западное подразделение тактических подходов использовало учебные варгеймы для обучения тактике и распространения извлеченных уроков среди командиров во время битвы за Атлантику. Аналогичным образом, знаменитые игры межвоенного периода в Военно-морском колледже США способствовали подготовке целого поколения морских офицеров к решению задач Второй мировой войны. Во время холодной войны армия США использовала военную игру Dunn-Kempf для обучения принятию тактических решений малыми подразделениями и использованию оружия противника. В военно-морском флоте США в 1980-х годах появились коммерческие мини-варгеймы Harpoon и SEATAG, разработанные Военно-морским колледжем США, которые получили широкую популярность благодаря детально проработанным военно-морским столкновениям.

В 1980-1990-х годах Корпус морской пехоты США создал семейство учебных варгеймов, получивших общее название TACWAR. Оно состояло из четырех отдельных варгеймов: игры ротного уровня под названием TACWAR; игры на уровне штаба батальона и амфибийного подразделения морской пехоты под названием STEELTHRUST; игры для штабов полков и амфибийных бригад морской пехоты под названием LANDING FORCE; и варгейма стратегического уровня для штабов амфибийных сил и амфибийных бригад морской пехоты под названием WARFARE. Семейство варгеймов TACWAR было распространено в тактических подразделениях по всему корпусу морской пехоты, а также обеспечено вспомогательным персоналом, техникой и финансированием для поддержки варгейминга на местах.

История также показала, что учебные варгеймы лучше всего работают, когда они являются частью стабильной системы профессионального военного образования. Огромное влияние межвоенных варгеймов Военно-морского колледжа было обусловлено сочетанием систематической работы, повторений и опыта, полученного в ходе флотских учений. Питер Перла, автор книги "Искусство варгейминга", называет этот процесс "циклом обучения", когда мультимодальные методы обучения гармонично сочетаются и усиливают друг друга. Обучающие варгеймы не предсказывают будущее. Напротив, они предоставляют интеллектуальную песочницу для поиска возможных ответов на сложные проблемы, возникающие на поле боя.

Взлеты и падения

Успехи обучающих варгеймов очевидны из истории, как и их жизненные циклы. Обучающий варгейминг, как и варгейминг в более широком смысле, исторически подвержен взлетам и падениям. В настоящее время варгейминг является популярным словом в оборонных кругах, о чем свидетельствуют все направления — от варгейминга с использованием ИИ до экспериментального варгейминга. Под влиянием инструкции Объединенного комитета начальников штабов 2020 года по профессиональному военному образованию учебные варгейминги переживают запоздалое возрождение, поскольку профессиональные военные учебные заведения все чаще включают варгейминг в свои учебные программы. Отдельные учебные заведения, такие как Военный колледж сухопутных войск и Университет морской пехоты, активно используют методы экспериментального обучения и варгейминга. Развитию облачной системы варгейминга в Университете морской пехоты способствовало увеличение финансирования и наличие специального персонала, занимающегося варгеймингом. Однако развитие варгейминга в учебных заведениях, хотя и достойно восхищения и необходимо, приносит пользу лишь меньшинству офицеров.

В настоящее время варгейминг является популярным словом в оборонных кругах, о чем свидетельствуют все направления — от варгейминга с использованием ИИ до экспериментального варгейминга

В отличие от этого, учебные варгейминги в тактических подразделениях остаются случайным побочным эффектом индивидуальной инициативы, зависящей от толерантности организационной структуры. Я видел, как бесчисленное множество подразделений боролись и добивались успеха в создании потенциала для варгейминга в своих организациях, но с каждой сменой командования он увядал и неуклонно исчезал. Это трагически распространенное явление.

С 1982 по 1990-е годы в базовом обучении и академии штабных унтер-офицеров морской пехоты использовалась система TACWAR для проведения учебных варгеймингов, которая получила широкое распространение в подразделениях корпуса морской пехоты. Однако в конце 1990-х годов TACWAR разросся за счет нескольких расширений правил и модулей, а вспомогательная инфраструктура постепенно исчезла. В конце концов игра стала слишком обременительной. Стремление к единственному решению в области варгейминга разрушило некогда многообещающее семейство учебных варгеймов. Будет ли развиваться инфраструктура и разнообразие нынешнего поколения обучающих варгеймов, пока неизвестно.

Построение экосистемы обучающих варгеймов

Что можно сделать, чтобы разорвать порочный круг взлетов и падений и ввести обучающий варгейминг на всех уровнях? Не существует единого идеального варгейма для всех образовательных нужд. Эскадрилья тактической авиации и штаб планирования материально-технического обеспечения будут иметь свои собственные специфические цели обучения. Это означает, что объединенные силы должны стремиться к развитию, расширению и поддержанию разнообразной экосистемы учебных варгеймов.

Наиболее простым и целесообразным вариантом кажется обеспечение тактических подразделений готовыми коммерческими варгеймами. Это проверенный и надежный метод. Например, Колледж командования и генерального штаба сухопутных войск США использует для своих занятий ряд коммерческих игр, таких как "Race to the Rhine", "Friedrich", "Battle for Moscow" и "Root". Более того, коммерческие варгеймы получают все большее распространение в подразделениях. В качестве вводных варгеймов в тактических подразделениях используются "Shores of Tripoli" и "Memoir 44". Коммерческие варгеймы предоставляют возможность рассматривать моменты военной истории в динамике. Однако их польза ограничена стремлением привлечь широкую гражданскую аудиторию. Кроме того, коммерческие игры могут не отражать все нюансы и специфику принятия решений, необходимые для варгейминга на базе подразделений. Например, игры "Twilight Struggle", "Flashpoint: South China Sea" и "Divided Europe" — отличные варгеймы о влиянии, но они могут не соответствовать специфическим потребностям подразделений по гражданским вопросам.

Учебные варгеймы, созданные по индивидуальному заказу, всегда будут более точными, но они требуют значительного времени на подготовку и ограничены в производстве и распространении. В 2022 году 24-я авиагруппа морской пехоты спонсировала группу моих аспирантов из Джорджтаунского университета для разработки индивидуальной учебной игры по изучению стратегического подъема в индо-тихоокеанском конфликте. Получившийся варгейм под названием "Fight to the Fight" потребовал пяти месяцев исследований и проектирования, после чего был передан в 24-ю группу морской пехоты для дальнейшей разработки. Аналогичным образом, игра "Thor's Hammer", посвященная логистике, была разработана Колледжем командования и Генерального штаба для своей учебной программы, а затем распространилась среди нескольких армейских подразделений. Военно-морской колледж также разработал "War at Sea" — настраиваемую систему варгеймов, изучающую оперативное планирование от Второй мировой войны до современной эпохи. Подполковник ВВС Трой Пирс разработал варгейм "Kingfish ACE", в котором изучаются сложности планирования и мобилизации многофункциональной авиации в операциях по маневренному боевому применению.

Коммерческие варгеймы предоставляют возможность рассматривать моменты военной истории в динамике. Однако их польза ограничена стремлением привлечь широкую гражданскую аудиторию

Созданные на заказ учебные варгеймы предоставляют подразделениям возможность согласовывать свои конкретные учебные задачи с дизайном игры. Уровень сложности, пространство принятия решений игроками и тематическая направленность могут быть адаптированы под конкретную учебную задачу. Однако распространение таких игр ограничено, поскольку они часто изготавливаются вручную и выпускаются в ограниченном количестве.

Гибкие, готовые учебные варгеймы, разработанные специально для военной аудитории, представляют собой удачный баланс между крайностями коммерческих и заказных учебных игр. Квинтэссенцией этого является система "Operational Wargame System", разработанная полковником в отставке Тимом Барриком. Она представляет собой свод правил оперативной военной игры с различными модулями, включающими несколько регионов и боевых порядков, что позволяет адаптировать игру. Эта игра используется подразделениями и командованиями объединенных сил, а также союзниками и партнерами для развития оперативного искусства и планирования. Аналогичным образом, моя собственная военная игра "Littoral Commander: Indo-Pacific wargame" (ранее называвшаяся "Fleet Marine Force") исследует тактические боевые действия в гипотетических конфликтах в регионе, делая акцент на Force Design 2030 и литоральном полку морской пехоты. "Littoral Commander" использовался в Школе экспедиционных боевых действий морской пехоты и продолжает находить применение на продвинутом курсе в Колледже военного образования рядового состава. Что еще более важно, "Littoral Commander" активно используется в тактических подразделениях всей морской пехоты.

Готовые военные учебные варгеймы сочетают в себе доступность коммерческих игр и специфику индивидуальных варгеймов. Это позволяет расширить круг игроков от небольших групп студентов, проходящих профессиональное военное обучение, до более широких объединенных сил. Капитан армии, играющий в "Operational Wargame System", и рядовой морской пехоты, играющий в "Littoral Commander" в своем подразделении, могут поспособствовать развитию более широкой варгейминговой грамотности. Однако готовые военные учебные варгеймы также невероятно трудоемки и сложны в разработке. Например, "Littoral Commander" потребовалось три года проектирования, разработки и игровых испытаний, прежде чем она была выпущена в продажу.

Избежать ошибок прошлого

Концепция развития разнообразной образовательной экосистемы варгейминга не совсем нова. Варгеймы TACWAR были задуманы как семейство варгеймов, каждый из которых предназначен для своей основной аудитории. Аналогичным образом, "список варгеймов для обучения" пытались ввести с начала 1990-х годов. Однако в обоих случаях инициативу не поддержали, и учебная среда была предана забвению. Чтобы избежать повторения этой истории, объединенным силам следует рассмотреть несколько дальнейших шагов.

Во-первых, создать ежегодный фонд учебных варгеймов для поддержки варгейминга в тактических подразделениях — в частности, для разработки индивидуальных варгеймов для достижения конкретных целей обучения. Следует признать, что нынешний фонд Wargaming Incentive Fund все больше поддерживает учебные варгеймы. Однако конкуренция аналитических и учебных варгеймов за ограниченные ресурсы не приведет ни к чему, кроме топтания на месте.

Во-вторых, выявить и адаптировать успешные учебные варгеймы для распространения в объединенных силах. Существует несколько варгеймов, таких как "War at Sea", игры матричного типа в Военном колледже армии или "Kingfish ACE", которые можно доработать и модифицировать для широкого использования в тактических подразделениях. Широкий спектр доступных учебных варгеймов позволит лучше удовлетворить различные потребности объединенных сил.

В-третьих, создать инфраструктуру варгейминга, обеспечив финансирование, персонал и физическое пространство для поддержки варгейминга в тактических подразделениях. Эксперты и фасилитаторы варгейминга, которые не подвержены постоянной текучке кадров, в отличие от своих коллег в форме, облегчат бремя создания и поддержания варгейминга в подразделениях и будут способствовать укреплению институциональной памяти. Это было важнейшим элементом успеха TACWAR.

В-четвертых, интегрировать грамотность и навыки варгейминга в образовательный процесс для рядового состава. Это не означает, что необходимо организовать рядовой состав, ориентированный на разработку военных игр. Напротив, командиры должны обладать опытом, инструментами и навыками, позволяющими использовать и преподавать варгейминг на уровне небольших подразделений. Недавние успехи варгейминга в Колледже военного обучения рядового состава отражают неиспользованный потенциал варгейминга. Для поддержания варгейминга потребуется расширить доступ к нему широких слоев личного состава объединенных сил.

Наконец, следует использовать различные средства обучения варгеймингу, сочетая существующие методы с новыми технологиями. Отличным примером может служить инициатива Университета морской пехоты по созданию облачных варгеймов, объединяющая имеющиеся в продаже настольные варгеймы с доступностью облачных вычислений. Интересные возможности открывают также ИИ с открытым исходным кодом, дополненная реальность и другие технологии.

Чтобы избежать новых провалов, объединенные силы должны предоставить необходимые инструменты и поддержку для создания и поддержания разнообразной экосистемы учебных варгеймов на уровне тактических подразделений. Однако директивы без финансирования обречены на провал. Без новой и устойчивой поддержки существующие инициативы в области учебных варгеймингов будут стагнировать и станут артефактами прошлого. Успех учебных варгеймов в подготовке нового поколения тактических командиров может определить победу или поражение в будущем конфликте.

Об авторе

Себастьян Дж. Бэ — аналитик и разработчик игр в Центре военно-морского анализа, занимающийся вопросами варгейминга, новых технологий и будущего войны. Ассистент профессора Центра исследований проблем безопасности Джорджтаунского университета. Также является советником факультета Общества варгейминга Джорджтаунского университета, сопредседателем практикующего сообщества варгейминга Общества исследования военных операций и бывшим научным сотрудником Центра инноваций и творчества Брута Крулака. Ранее он шесть лет прослужил в пехоте морской пехоты, уволившись в звании сержанта. В 2009 году был направлен в Ирак.

Littoral Commander не является продуктом правительства США, не принадлежит и не финансируется Корпусом морской пехоты США или какой-либо другой государственной организацией. Данная статья представляет точку зрения исключительно разработчика и не отражает мнения правительства США, Корпуса морской пехоты США, Центра военно-морского анализа или любой другой аффилированной организации.