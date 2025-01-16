Угрозы окружения и борьба за ключевые узлы: аналитик дал оценку действиям ВС РФ на Донбассе

Польский военный эксперт Михал Брушевски отмечает, что создание выступа на южном фланге Покровска — это глупость Кремля. Обладая достаточным резервом, ВСУ могли бы окружить большую группировку противника.

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В условиях третьего года войны в Украине российская армия сосредоточилась на продвижении в районе Покровска, стремясь окружить украинские войска и взять под контроль стратегически важные узлы в Донецкой области. Операция ВС РФ характеризуется попытками обхода Покровска и выхода в тыл украинской армии, что создает риск нового окружения и дальнейшего ухудшения ситуации для Украины. Однако с точки зрения военного искусства действия Кремля вызывают у специалистов, мягко говоря, вопросы. О сложившейся ситуации на Восточном фронте говорится в аналитическом материале Defence24 от 16 января.

Польский военный эксперт Михал Брушевски отмечает, что создание выступа на южном фланге Покровского направления, где оккупационные войска пытаются расширить плацдарм и развить наступление — это глупость руководства ВС РФ. Дело в том, что если бы Силы обороны Украины имели резервы, как в 2022 году, войска РФ оказались бы в катастрофическом положении, рискуя быть окруженными украинскими силами.

Однако истощение украинской армии дает возможность противнику сохранить инициативу невзирая на большие потери, с угрозой создания котла. Чтобы купировать прорывы россиян, президент Украины Владимир Зеленский, по словам военкора Юрия Бутусова, принял экстренные меры, приостановив формирование новых бригад, чтобы сосредоточить все доступные резервы на действующих фронтах. Это решение подтверждает критическую ситуацию на линии фронта, где в бой вовлечены даже технические службы авиации.

Логика российского наступления

За 2024 год, продолжает Брушевски, Россия продвинулась на запад более чем на 30 километров, хотя это и не является значительным достижением по меркам военной науки. Вместе с тем ВС РФ демонстрирует существенный прогресс на фоне предыдущих кампаний. Тем не менее, успехи оккупантов достигнуты высокой ценой: только на этом участке фронта потери составили до 16–17 тысяч убитыми, что свидетельствует о жестоких столкновениях и войне на истощение.

Южный фланг Покровского направления Фото: deepstatemap.live

В свою очередь потери украинских позиций в Авдеевке и Угледаре открыли путь к эффекту домино, угрожающему ключевым узлам обороны. Однако украинская армия, несмотря на истощение, смогла остановить прямое наступление на Покровск в ноябре 2024 года, вынудив российские войска перейти к попыткам окружения города.

Такая тактика уже привела к локальным успехам россиян, в частности, падению Селидово и Шевченко. Но украинские защитники удерживают оборону на южном направлении, продлевая битву за Покровск как минимум до весны 2025 года, считает эксперт.

На северном фланге этого участка фронта ключевой точкой остается Константиновка. Потеря этого логистического узла усилит давление на украинскую оборону и может привести к созданию большого котла на Донбассе. Поэтому успехи россиян в продвижении к Константиновке и в районе Торецка создают серьезную угрозу для Украины, особенно на фоне ограниченности резервов.

Северный фланг Покровского направления

Перспективы обороны

Будущие бои за Покровск и соседние территории станут решающими для исхода весенней кампании, подчеркивает польский аналитик. Неблагоприятные погодные условия дают украинской стороне шанс удерживать оборону, однако истощение резервов и необходимость переброски всех сил на восточный фронт создают стратегические риски для страны.

Но успех ВС РФ под Покровском совершенно неочевиден, так как войска противника все еще удерживаются в Торецке Силами обороны. Однако теоретическая утрата Константиновки создаст на Донбассе ужасающий призрак огромного котла.

"Конечно, россияне не смогут закрыть такой большой котел, но само его появление может снова вызвать нервозность в обороне, как в случае с Покровской операцией. Несмотря на то, что диспропорция в резервах складывается в пользу России, Вооруженные силы РФ также испытывают кадровые проблемы, отправляя экипажи машин или операторов беспилотников в пешие штурмы. Это война на истощение", — подытожил Брушевски.

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Покровский котел: в чем заключается замысел командования РФ на главном участке фронта

Напомним, 14 января пресс-секретарь 38-й бригады морской пехоты Елена Солонина сообщила, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной: российские войска усиливают атаки, активно используя управляемые авиационные бомбы.