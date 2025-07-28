Шпионил за ВСУ: на Волыни поймали агента белорусского КГБ (фото)

24-летний житель Волыни, не имеющий постоянного места работы и искавший легких денег, был завербован через Telegram. Имя его куратора уже установили.

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Спецслужбы Беларуси завербовали украинца для того, чтобы он шпионил на северной границе Украины: следил за локациями блокпостов и укрепрайонов Сил обороны на этом направлении. Деятельность мужчины разоблачила и пресекла контрразведка СБУ, о чем говорится на странице ведомства в соцсетях.

Следствие установило, что, надеясь заработать денег от белорусского КГБ, подозреваемый согласился "сливать" информацию о ВСУ. Среди прочего, он пытался обнаружить военные эшелоны, которые двигаются по местным путям или находятся на транзитных станциях Укрзализныци.

Чтобы собрать разведданные, агент обходил местность, где фиксировал фортификационные сооружения Сил обороны и обозначал их геолокации на гугл-картах.

Сотрудники СБУ разоблачили шпиона, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

Во время обыска в его доме нашли телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для контактов с белорусским спецслужбистом. Его личность уже установлена контрразведкой СБУ.

В телефоне задержанного нашли переписку с белорусским куратором Фото: СБУ

В ходе спецоперации пункты базирования и логистические маршруты украинских защитников обезопасили.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о том, что в Кременчуге задержали 14-летнюю местную жительницу, которая по заказу российских спецслужб готовила теракт в квартире военного. Она уже изготовила самодельное взрывное устройство, которое должны были взорвать, когда потенциальная жертва приедет домой.

Напомним, Фокус писал, что в Днепропетровской области 17-летний переселенец из Луганской области по заказу ФСБ "заминировал" школу в Попасной. За это ему обещали годовую подписку на Telegram Premium.

В Одессе завербованный спецслужбами ранее судимый мужчина взорвал автомобиль, в результате чего тяжелые ранения получил человек. Преступника задержали по горячим следам.