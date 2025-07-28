Шпигував за ЗСУ: на Волині спіймали агента білоруського КДБ (фото)

24-річного жителя Волині, який не має постійного місця роботи і шукав легких грошей, завербували через Telegram. Ім'я його куратора вже встановили.

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Спецслужби Білорусі завербували українця для того, щоб він шпигував на північному кордоні України: стежив за локаціями блокпостів та укріпрайонів Сил оборони на цьому напрямку. Діяльність чоловіка викрила та припинила контррозвідка СБУ, про що йдеться на сторінці відомства в соцмережах.

Слідство встановило, що, сподіваючись заробити грошей від білоруського КДБ, підозрюваний погодився "зливати" інформацію про ЗСУ. Серед іншого, він намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими шляхами або перебувають на транзитних станціях Укрзалізниці.

Щоб зібрати розвіддані, агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їхні геолокації на гугл-картах.

Співробітники СБУ викрили шпигуна, задокументували його злочини та затримали за місцем проживання.

Під час обшуку в його будинку знайшли телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів із білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ.

У телефоні затриманого знайшли листування з білоруським куратором Фото: СБУ

Під час спецоперації пункти базування та логістичні маршрути українських захисників убезпечили.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося про те, що в Кременчуці затримали 14-річну місцеву жительку, яка на замовлення російських спецслужб готувала теракт у квартирі військового. Вона вже виготовила саморобний вибуховий пристрій, який мали підірвати, коли потенційна жертва приїде додому.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Дніпропетровській області 17-річний переселенець із Луганської області на замовлення ФСБ "замінував" школу в Попасній. За це йому обіцяли річну підписку на Telegram Premium.

В Одесі завербований спецслужбами раніше судимий чоловік підірвав автомобіль, унаслідок чого важкі поранення отримала людина. Злочинця затримали за гарячими слідами.