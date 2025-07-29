Массированный обстрел: РФ ударила по колонии в Запорожье и роддому в Каменском, много жертв

В ночь на 29 июля российская армия атаковала пенитенциарное учреждение в Запорожье, убив по меньшей мере 16 человек. Еще двое погибли в результате ракетного удара по больнице в Каменском Днепропетровской области.

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Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, российские войска атаковали одну из исправительных колоний в регионе, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек, еще 35 получили ранения. Повреждены также жилые дома поблизости.

По словам чиновника, вражеские силы совершили восемь ударов по Запорожскому району, вероятно, авиабомбами ФАБ. В результате обстрела разрушены здания пенитенциарного учреждения и повреждены частные дома, расположенные рядом.

В Пологовском районе ранения получила 81-летняя женщина.

В течение суток 28 июля российские силы нанесли 672 удара по территории области. Среди них:

10 авиаударов по населенным пунктам Беленькое, Железнодорожное, Белогорье, Малиновка и Новоандреевка;

461 удар дронами (в основном FPV) по Малокатериновке, Каменскому, Гуляйполю, Орехову, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному;

12 обстрелов из РСЗО по Григорьевке, Каменскому, Малой Токмачке, Щербакам и Чаровному;

189 артиллерийских атак по различным населенным пунктам, в том числе Преображенке и Сладкому.

Местные власти получили 24 обращения относительно разрушений жилых домов и хозяйственных построек.

Обстрел Каменского

Также в ночь на 29 июля РФ ударила ракетой по Каменскому (Днепропетровская область), попав в роддом и корпус городской больницы. Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Лысак. Погибли два человека, еще пятеро получили ранения, в том числе беременная женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Медики борются за ее жизнь.

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно обстреливает гражданскую инфраструктуру Украины, включая больницы, школы, железную дорогу и пенитенциарные учреждения. В результате таких атак гибнут и травмируются мирные жители.