По мнению пропагандиста, необходимо рассчитать направление ветра так, чтобы радиоактивные осадки накрыли Польшу. Более того, Соловьев призывает стереть Львов с лица земли, чтобы на его месте построить новый город.

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Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал нанести ядерный удар по западной части Украины. Об этом он сказал в одном из недавних эфиров ток-шоу на телеканале "Россия-1".

"Я бы провел испытание ядерного оружия, например, на Яворовском полигоне (расположен в 30 км к северо-западу от Львова — ред.). Это идеальное место. Особенно мне не жалко сейчас Львов, он должен быть стерт с лица земли", — заявил он.

Соловьев заявил о "сатанизме", который якобы устроил нынешний мэр Львова Андрей Садовый с эксгумацией трупов российских солдат. Пропагандист уверен, что на месте Львова построят новый город.

Украинская сторона не комментировала заявление российского пропагандиста.

Напомним, США доставили в Великобританию термоядерные бомбы B61-12, при этом перевозивший их самолет отслеживался онлайн.

Американские летчики 22 июня атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. На первый ВВС США сбросили полный запас бомб.