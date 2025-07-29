"Ідеальне місце": Соловйов пропонує "випробувати" ядерну зброю на Яворівському полігоні (відео)

На думку пропагандиста, необхідно розрахувати напрямок вітру так, щоб радіоактивні опади накрили Польщу. Ба більше, Соловйов закликає стерти Львів з лиця землі, щоб на його місці побудувати нове місто.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав завдати ядерного удару по західній частині України. Про це він сказав в одному з недавніх ефірів ток-шоу на телеканалі "Россия-1".

"Я б провів випробування ядерної зброї, наприклад, на Яворівському полігоні (розташований за 30 км на північний захід від Львова — ред.). Це ідеальне місце. Особливо мені не шкода зараз Львова, він має бути стертий з лиця землі", — заявив він.

Соловйов заявив про "сатанізм", який нібито влаштував нинішній мер Львова Андрій Садовий з ексгумацією трупів російських солдатів. Пропагандист упевнений, що на місці Львова побудують нове місто.

Українська сторона не коментувала заяву російського пропагандиста.

Нагадаємо, США доставили до Великої Британії термоядерні бомби B61-12, водночас літак, що перевозив їх, відстежували онлайн.

Американські льотчики 22 червня атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. На перший ВПС США скинули повний запас бомб.