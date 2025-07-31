Из агронома стал морпехом: рекрут "Дублин" рассказал о подготовке по "Контракту 18-24" (видео)

До полномасштабного вторжения России парень собирался поступать в Военную академию в Одессе, но не сложилось, поэтому свою мечту он осуществил чуть позже и стал добровольцем-солдатом.

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Бойцы, заключившие контракт "18-24" проходят качественную подготовку к боевым действиям. Сюда входит тактика ведения боя, тактическая медицина, изучение различных видов оружия — все, что может понадобиться не только на войне, но и в гражданской жизни. Об этом рассказал рекрут "Дублин", который сейчас проходит подготовку в 36-й ОБРМП ВСУ. Материал опубликовали на телеграмм-канале Военно-Морских Сил ВСУ.

До полномасштабного российского вторжения "Дублин" жил за границей, куда переехал после того, как закончил обучение в Украине. Там у него были работа и жилье.

"Перед началом войны хотел поступить в Одессу на артиллериста, но выучился на агронома", — рассказывает парень.

Узнав, что есть такой контракт "18-24", парень вернулся в Украину и поступил в ВСУ.

"Мне было жаль, что я уехал, бросил свою страну. Хотелось бы взять на себя такую ответственность, чтобы смертей было намного меньше", — говорит "Дублин"

Он признается, что подготовка рекрутов ему нравится, а учебная программа интересна.

"У нас очень классный коллектив, инструкторы относятся как к друзьям. Научились такмеду, холостяцкому делу, тактике. Неинтересного здесь нет. Все очень полезно и может пригодиться", — рассказывает новобранец.

"Контракт 18-24": что известно о программе

В феврале 2025 года в Украине была начата программа по специальному контракту с ВСУ для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.

"Контракт 18-24" предусматривает, что добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен — 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги — в течение года службы. Также ежемесячно они дополнительно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.

Кроме этого, контракт предусматривает:

компенсацию за аренду жилья во время службы;

возможность приобретения жилья по программе "еОселя" под 0,0% годовых после завершения службы;

обучение в учебных заведениях за средства государства в пределах установленных квот после завершения контракта.

Напомним, что 30 июля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение правительством программы "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей именно для работы с дронами.