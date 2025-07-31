З агронома став морпіхом: рекрут "Дублін" розповів про підготовку за "Контрактом 18-24" (відео)

До повномасштабного вторгнення Росії хлопець збирався вступати до Військової академії в Одесі, але не склалося, тож свою мрію він здійснив трохи пізніше і став добровольцем-солдатом.

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Бійці, які уклали контракт "18-24" проходять якісну підготовку до бойових дій. Сюди входить тактика ведення бою, тактична медицина, вивчення різних видів зброї — все, що може знадобитися не тільки на війні, а й у цивільному житті. Про це розповів рекрут "Дублін", який зараз проходить підготовку у 36-й ОБРМП ЗСУ. Матеріал опублікували на телеграм-каналі Військово-Морських Сил ЗСУ.

До повномасштабного російського вторгнення "Дублін" жив за кордоном, куди переїхав після того, як закінчив навчання в Україні. Там у нього були робота і житло.

"Перед початком війни хотів вступити до Одеси на артилериста, але вивчився на агронома", — розповідає хлопець.

Дізнавшись, що є такий контракт "18-24", хлопець повернувся в Україну і вступив до ЗСУ.

"Мені було шкода, що я поїхав, кинув свою країну. Хотілося б взяти на себе таку відповідальність, щоб смертей було набагато менше", — говорить "Дублін"

Він зізнається, що підготовка рекрутів йому подобається, а навчальна програма цікава.

"У нас дуже класний колектив, інструктори ставляться як до друзів. Навчились такмеду, холостінню, тактиці. Нецікавого тут немає. Все дуже корисно і може знадобитися", — розповідає новобранець.

"Контракт 18-24": що відомо про програму

У лютому 2025 року в Україні була започаткована програма щодо спеціального контракту із ЗСУ для українців віком від 18 до 24 років.

"Контракт 18-24" передбачає, що добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень — 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей — протягом року служби. Також щомісяця вони додатково отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.

Крім цього, контракт передбачає:

компенсацію за оренду житла під час служби;

можливість придбання житла за програмою "єОселя" під 0,0% річних після завершення служби;

навчання у закладах освіти за кошти держави в межах встановлених квот після завершення контракту.

Нагадаємо, що 30 липня президент України Володимир Зеленський анонсував розширення урядом програми "Контракт 18-24" для залучення мотивованих людей саме для роботи з дронами.