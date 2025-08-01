В производстве БПЛА участвуют 900 компаний: почему ВС РФ имеют так много "шахедов"

Согласно официальной статистике Российской Федерации, к производству БПЛА в стране уже привлечены около 900 компаний, из которых более 70% относятся к сектору малого и среднего бизнеса. А общая численность персонала, задействованного в этой индустрии, составляет около 7 тысяч человек.

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В период с 2022 по 2025 годы Кремль потратил не менее 243 миллиардов рублей (около 3 млрд долларов) на развертывание национального производства беспилотных систем. Об этом пишет профильное издание Defense News, со ссылкой на российские источники.

Это объясняет значительное количество дальнобойных дронов, таких как «Шахед»/«Герань-2», применяемых Россией для массированных ударов по Украине.

Отмечается, что в ближайшие три года РФ планирует выделить еще 112 миллиардов рублей (примерно 1,38 млрд долларов) на развитие сферы беспилотных систем. Эти затраты официально не включаются в военный бюджет и зачастую маскируются под «гражданские» программы — например, под разработку дронов для сельского хозяйства. Иными словами, речь идет о создании аппаратов двойного назначения, что позволяет активно привлекать в производственный процесс студентов и школьников.

Такой подход уже дал конкретные результаты: по данным Defense News, за 2023–2024 годы общий объем производства беспилотников в России увеличился как минимум в 2,5 раза. При этом выпуск дальнобойных БПЛА вырос в пять раз.

Производство беспилотников в РФ Фото: Скрин видео

Дополнительные 21 миллиард рублей в период 2025–2027 годов будут направлены на создание сети научно-исследовательских центров по беспилотным технологиям, распределенных по всей территории России. Это соответствует принятой в РФ концепции «стратегической глубины» — суть которой в том, чтобы сделать удар по одному или нескольким объектам неэффективным при попытке парализовать всю цепочку производства.

Особое внимание эксперты уделяют производственной зоне «Алабуга», где в массовом производстве дронов-камикадзе «Шахед» («Герань-2») задействованы десятки тысяч рабочих. Примечательно, что руководство проектом взяла на себя компания «Альбатрос», которая ранее числилась как производитель устройств для сельского хозяйства.

Напомним, российские медиа недавно опубликовали пропагандистский видеосюжет с завода в Алабуге, где демонстрируется процесс сборки и масштабы производства беспилотников-камикадзе типа «Шахед». Особое внимание аналитиков вызвал тот факт, что к работе на предприятии привлекли большое количество молодежи.