У виробництві БПЛА беруть участь 900 компаній: чому ЗС РФ мають так багато "шахедів"

Згідно з офіційною статистикою Російської Федерації, до виробництва БПЛА в країні вже залучено близько 900 компаній, з яких понад 70% належать до сектору малого та середнього бізнесу. А загальна чисельність персоналу, задіяного в цій індустрії, становить близько 7 тисяч осіб.

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У період з 2022 по 2025 роки Кремль витратив щонайменше 243 мільярди рублів (близько 3 млрд доларів) на розгортання національного виробництва безпілотних систем. Про це пише профільне видання Defense News, з посиланням на російські джерела.

Це пояснює значну кількість далекобійних дронів, таких як "Шахед"/"Герань-2", що застосовуються Росією для масованих ударів по Україні.

Зазначається, що в найближчі три роки РФ планує виділити ще 112 мільярдів рублів (приблизно 1,38 млрд доларів) на розвиток сфери безпілотних систем. Ці витрати офіційно не включаються до військового бюджету і часто маскуються під "цивільні" програми — наприклад, під розробку дронів для сільського господарства. Іншими словами, йдеться про створення апаратів подвійного призначення, що дає змогу активно залучати до виробничого процесу студентів і школярів.

Такий підхід уже дав конкретні результати: за даними Defense News, за 2023-2024 роки загальний обсяг виробництва безпілотників у Росії збільшився щонайменше у 2,5 раза. При цьому випуск далекобійних БПЛА зріс у п'ять разів.

Виробництво безпілотників у РФ Фото: Скрин відео

Додаткові 21 мільярд рублів у період 2025-2027 років буде спрямовано на створення мережі науково-дослідних центрів з безпілотних технологій, розподілених по всій території Росії. Це відповідає ухваленій у РФ концепції "стратегічної глибини" — суть якої полягає в тому, щоб зробити удар по одному або кількох об'єктах неефективним при спробі паралізувати весь ланцюжок виробництва.

Особливу увагу експерти приділяють виробничій зоні "Алабуга", де в масовому виробництві дронів-камікадзе "Шахед" ("Герань-2") залучено десятки тисяч робітників. Примітно, що керівництво проєктом узяла на себе компанія "Альбатрос", яка раніше значилася як виробник пристроїв для сільського господарства.

Нагадаємо, російські медіа нещодавно опублікували пропагандистський відеосюжет із заводу в Алабузі, де демонструється процес складання і масштаби виробництва безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Особливу увагу аналітиків викликав той факт, що до роботи на підприємстві залучили велику кількість молоді.