ГУР идентифицировало командира бригады ВС РФ, которая запускает "Шахеды" по Украине (фото)

Военному преступнику 43 года, он служит в воинской части 35666-Б — отдельная бригада беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" ВВС ВКС ВС РФ.

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Главное управление разведки Минобороны Украины установило личность российского оккупанта, который руководит атаками "Шахедов" по территории Украины. Им является подполковник ВС РФ Негруб Руслан Николаевич. Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

"ГУР МО Украины обнародует данные военного преступника — командира бригады российской армии, запускающего "шахеды" по Украине. Подполковник ВС РФ Негруб Руслан Николаевич — командир отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокации — гсто Кореневск, Краснодарский край", — говорится в сообщении.

Негруб Р.М. — командир, в/ч 35666-Б — отдельная бригада беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" ВВС ВКС ВС РФ

В разведке отмечают, что эта бригада осуществляет запуски беспилотников типа "Шахед" по территории Украины и наносит ими удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре.

Военному преступнику 42 года. Он родом из Северной Осетии. В свое время окончил Ставропольское высшее военное авиационное инженерное училище. Женат, имеет 20-летнего сына.

Досье на Негруба Р. М. от ГУР

Проживает в городе Буденновск в РФ.

"ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", — предупредили в военной разведке оккупанта.

Напомним, что ВС РФ запустили по Украине в июле почти 6300 БпЛА, поставив рекорд. Это на 1378% больше, чем в июле 2024 года, тогда ВС РФ запустили 426 беспилотников.

Также россияне ночью 31 июля ударили по Киеву реактивными "Шахедами", которые развивают скорость до 600 км/ч. В феврале 2025 года РФ начала производить свой реактивный дрон "Герань-3" с турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13.

Ранее ГУР Минобороны Украины установило личности российских оккупантов, которые обстреливают "Искандерами" Харьковскую и Сумскую области.