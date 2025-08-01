ГУР ідентифікувало командира бригади ЗС РФ, яка запускає "Шахеди" по Україні (фото)

Воєнному злочинцю 43 роки, він служить у військовій частині 35666-Б — окрема бригада безпілотної авіації ГРОМ “Каскад” ВПС ВКС ЗС РФ.

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Головне управління розвідки Міноборони України встановило особу російського окупанта, яки керує атаками "Шахедів" по території України. Ним є підполковник ЗС РФ Нєгруб Руслан Миколайович. Про це повідомили в ГУР Міноборони.

"ГУР МО України оприлюднює дані воєнного злочинця — командира бригади російської армії, що запускає "шахеди" по Україні. Підполковник ЗС РФ Нєгруб Руслан Миколайович — командир окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокації — мсто Кореньовськ, Краснодарський край", — йдеться в повідомленні.

Нєгруб Р.М. - командир, в/ч 35666-Б — окрема бригада безпілотної авіації ГРОМ "Каскад" ВПС ВКС ЗС РФ

У розвідці зазначають, що ця бригада здійснює запуски безпілотників типу "Шахед" по території України і завдає ними ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі.

Воєнному злочинцю 42 роки. Він родом із Північної Осетії. Свого часу закінчив Ставропольське вище військове авіаційне інженерне училище. Одружений, має 20-річного сина.

Досьє на Нєгруба Р. М. від ГУР

Мешкає в місті Будьоновськ в РФ.

"ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата", — попередили у воєнні розвідці окупанта.

Нагадаємо, що ЗС РФ запустили по Україні в липні майже 6300 БпЛА, поставивши рекорд. Це на 1378% більше, ніж у липні 2024 року, тоді ЗС РФ запустили 426 безпілотників.

Також росіяни вночі 31 липня вдарили по Києву реактивними "Шахедами", які розвивають швидкість до 600 км/год. У лютому 2025 року РФ почала виробляти свій реактивний дрон "Герань-3" з турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13.

Раніше ГУР Міноборони України встановило особи російських окупантів, які обстрілюють "Іскандерами" Харківську та Сумську області.