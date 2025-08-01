Новая тактика: РФ не имеет успеха на фронте, но усилила обстрелы в 7 раз, — разведка Эстонии

Полковник Антс Кивисельг отметил, что в июне ВС РФ убили больше всего гражданских украинцев за всю полномасштабную войну. По его словам, в такой ситуации "лучшая защита — это нападение".

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Большинство БПЛА и ракет, которые летят на гражданскую инфраструктуру, Украине удается сбивать. Однако учитывая количество целей, некоторые попадания — неизбежны. Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Эстонии заявил во время пресс-конференции 1 августа, как передали в ERR.

"С января этого года Россия осуществила около 23 300 беспилотных и ракетных атак против Украины, что составляет более 600% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (около 3 300)", — сообщил он.

Глава разведки подчеркнул, что усиление атак отражает неуважение России к человеческой жизни. Под ударами — жилые районы, поэтому это привело к резкому увеличению гражданских жертв. Аналогично с 2023 годом этот показатель вырос на 53%. Только в июне ВС РФ убили и ранили более 1500 мирных украинцев, и ни на какие положительные изменения Кивисельг не надеется.

"В нынешней ситуации лучшая защита от беспилотников — это нападение. Поэтому в ближайшее время мы можем услышать, что Украина приняла меры для уничтожения заводов по производству беспилотников в России, таких как "Алабуга"", — добавил полковник.

Переговоры в Стамбуле ничего не изменят

Также глава эстонской разведки оценил третий раунд прямых переговоров России и Украины. По его словам, на ход войны эта встреча не повлияет.

"Учитывая совершенно разные позиции с обеих сторон, трудно увидеть, что что-то изменится в ближайшем будущем", — подчеркнул Кивисельг.

Он отметил, что единственный ощутимый результат — это обмен пленными, и состояние здоровья украинцев, которые вернулись домой, демонстрирует пренебрежение к международному праву со стороны РФ. Это же пренебрежение подтверждает и отношение россиян к собственным бойцам, которых все чаще пытают или убивают командиры "то ли с целью наведения дисциплины, то ли просто шантажа".

Россия хочет окружить район Покровска

Полковник подчеркнул, что несмотря на многократное преимущество в технике и живой силе РФ не достигла ощутимого успеха на оперативно-тактическом уровне ни за последние месяцы, ни за последнюю неделю. Основное вражеское внимание сосредоточено на Донетчине, и оккупанты любой ценой уже несколько месяцев пытаются изолировать Покровский район.

"Находясь по большей части в большом меньшинстве, украинцы применяют здесь, прежде всего, тактику экономии ресурсов, что выражается в использовании подготовленных оборонительных позиций. Россияне, в свою очередь, пытаются атаковать эти позиции день за днем с минимальным успехом и ценой больших потерь, как в живой силе, так и в технике. Но, как уже было сказано, человеческие жизни не имеют никакой ценности для российского политического и военного руководства", — пояснил разведчик.

Напомним, 1 августа президент РФ Владимир Путин заявил о серийном производстве баллистической ракеты "Орешник". Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что на самом деле за словами главы Кремля скрывается уже второй неудачный пуск разработки.

Также Путин сделал новое заявление о переговорах, напомнив об озвученных в прошлом году условиях и заверив, что он готов ждать. На это ему ответил президент Украины Владимир Зеленский.