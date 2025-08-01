Нова тактика: РФ не має успіху на фронті, але посилила обстріли у 7 разів, — розвідка Естонії

Полковник Антс Ківісельг наголосив, що у червні ЗС РФ вбили найбільше цивільних українців за всю повномасштабну війну. З його слів, у такій ситуації "найкращий захист — це напад".

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Більшість БПЛА і ракет, які летять на цивільну інфраструктуру, Україні вдається збивати. Однак з огляду на кількість цілей, деякі влучання — неминучі. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Естонії заявив під час пресконференції 1 серпня, як передали в ERR.

"З січня цього року Росія здійснила близько 23 300 безпілотних і ракетних атак проти України, що становить понад 600% порівняно з аналогічним періодом 2023 року (близько 3 300)", — повідомив він.

Голова розвідки підкреслив, що посилення атак відображає неповагу Росії до людського життя. Під ударами — житлові райони, тож це призвело до різкого збільшення цивільних жертв. Аналогічно з 2023 роком цей показник зріс на 53%. Лише у червні ЗС РФ вбили й поранили понад 1500 мирних українців, і на жодні позитивні зміни Ківісельг не сподівається.

"У нинішній ситуації найкращий захист від безпілотників — це напад. Тому найближчим часом ми можемо почути, що Україна вжила заходів для знищення заводів з виробництва безпілотників у Росії, таких як "Алабуга"", — додав полковник.

Переговори у Стамбулі нічого не змінять

Також очільник естонської розвідки оцінив третій раунд прямих переговорів Росії й України. З його слів, на хід війни ця зустріч не вплине.

"З огляду на абсолютно різні позиції з обох сторін, важко побачити, що щось зміниться в найближчому майбутньому", — підкреслив Ківісельг.

Він зауважив, що єдиний відчутний результат — це обмін полоненими, і стан здоров’я українців, які повернулись додому, демонструє зневагу до міжнародного права з боку РФ. Цю ж зневагу підтверджує і ставлення росіян до власних бійців, яких все частіше катують або вбивають командири "чи то з метою наведення дисципліни, чи то просто шантажу".

Росія хоче оточити район Покровська

Полковник підкреслив, що попри багаторазову перевагу у техніці й живій силі РФ не досягла відчутного успіху на оперативно-тактичному рівні ані за останні місяці, ані за останній тиждень. Основна ворожа увага зосереджена на Донеччині, і окупанти за будь-яку ціну вже кілька місяців намагаються ізолювати Покровський район.

"Перебуваючи здебільшого у великій меншості, українці застосовують тут, перш за все, тактику економії ресурсів, що виражається у використанні підготовлених оборонних позицій. Росіяни, своєю чергою, намагаються атакувати ці позиції день за днем з мінімальним успіхом і ціною великих втрат, як в живій силі, так і в техніці. Але, як вже було сказано, людські життя не мають ніякої цінності для російського політичного і військового керівництва", — пояснив розвідник.

Нагадаємо, 1 серпня президент РФ Володимир Путін заявив про серійне виробництво балістичної ракети "Орешник". Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що насправді за словами голови Кремля ховається вже другий невдалий пуск розробки.

Також Путін зробив нову заяву про переговори, нагадавши про озвучені минулого року умови та запевнивши, що він готовий чекати. На це йому відповів президент України Володимир Зеленський.