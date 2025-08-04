ВС РФ повторно запустили "Кинжалы" по Украине: что известно

Россияне запустили аэробалистические ракеты Х-47М2 с истребителей МиГ-31К уже второй раз за день. Средства поражения могли пролететь в направлении западных регионов.

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Сигнал воздушной тревоги из-за взлета истребителя МиГ-31К дали в 10:02. Об этом сообщило командование Воздушных сил (ВС) ВСУ.

Мониторинговые каналы сообщали о пусках ракет в направлении Хмельницкой области, средства поражения могли пролететь Киевскую область.

Отбой угрозы по взлету МиГ-31К дали в 10:28. Официальной информации о последствиях прилетов ракет и взрывах не было.

Повторно тревогу объявили в 11:46. Однако в этот раз скоростная цель летела сначала в направлении Киева, а далее — к Житомирской, Сумской и Хмельницкой областям.

По данным канала monitor, Кинжал полетел снова на Староконстантинов.

В Хмельницкой области слышали взрывы в 11:53.

Напомним, во время предыдущей атаки по Украине россияне выпустили минимум две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" по украинским городам. Главный удар пришелся на город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Фокус ранее писал про массированный удар ВС РФ в ночь на 3 августа. Тогда оккупанты атаковали украинские города 76 ударными дронами, баллистической ракетой "Искандер-М" и крылатой Х-22.