ЗС РФ повторно запустили "Кинджали" по Україні: що відомо

Росіяни запустили аеробалістичні ракети Х-47М2 з винищувачів МіГ-31К уже вдруге за день. Засоби ураження могли пролетіти в напрямку західних регіонів.

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Сигнал повітряної тривоги через зліт винищувача МіГ-31К дали о 10:02. Про це повідомило командування Повітряних сил (ПС) ЗСУ.

Моніторингові канали повідомляли про пуски ракет у напрямку Хмельницької області, засоби ураження могли пролетіти Київську область.

Відбій загрози щодо зльоту МіГ-31К дали о 10:28. Офіційної інформації про наслідки прильотів ракет і вибухи не було.

Повторно тривогу оголосили об 11:46. Однак цього разу швидкісна ціль летіла спочатку в напрямку Києва, а далі — до Житомирської, Сумської та Хмельницької областей.

За даними каналу monitor, Кинджал полетів знову на Старокостянтинів.

Нагадаємо, під час попередньої атаки по Україні росіяни випустили щонайменше дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" по українських містах. Головний удар припав на місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Фокус раніше писав про масований удар ЗС РФ у ніч на 3 серпня. Тоді окупанти атакували українські міста 76 ударними дронами, балістичною ракетою "Іскандер-М" і крилатою Х-22.