"Сразу замолчал один российский алкоголик": в ОП прокомментировали перемещение субмарин США к РФ

В Офисе президента Украины отмечают, что Россия понимает только силу, а концепция "мир через силу" работает.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил перемещение американских субмарин ближе к России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Концепция "мир через силу" работает. Только появились американские атомные подводные лодки, сразу замолчал один российский алкоголик, который обещал ядерную войну в своем Х. Россия понимает только силу", — написал он.

Пост Андрея Ермака о субмаринах США вблизи РФ

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что ядерные субмарины США находятся недалеко от территории РФ. Перемещение лодок произошло на фоне угроз экс-президента РФ Дмитрия Медведева в адрес Соединенных Штатов.

Во время общения с журналистами относительно развертывания американских субмарин возле территории РФ американский лидер заявил, что они "уже в регионе".

"Я уже делал заявление, и ответ — они находятся в регионе, там, где должны быть", — сказал президент США.

Других деталей он не озвучивал.

Медведев пригрозил США, Трамп отреагировал: что предшествовало скандалу

В пятницу, 31 июля, президент США Дональд Трамп объявил о размещении двух атомных подводных лодок после "очень провокационных заявлений" экс-президента России Дмитрия Медведева.

"Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, я приказал разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах, на всякий случай, если эти глупые и провокационные заявления будут чем-то большим", — написал Трамп в заметке на Truth Social.

"Слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям, я надеюсь, что это не будет один из таких случаев", — добавил президент.

28 июля третий президент России пригрозил США перспективой войны из-за ультиматума Трампа относительно нового дедлайна на достижение мира в Украине. Медведев заявил, что Трамп "играет в ультиматумы", но Россия — не Израиль и даже не Иран, поэтому угрозы становятся шагом к войне.

Далее он вступил в перепалку с американским сенатором Линдси Грэмом, назвав его и Трампа "дедушками", которым стоит заниматься делами в США.