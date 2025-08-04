"Одразу замовк один російський алкоголік": в ОП прокоментували переміщення субмарин США до РФ

В Офісі президента України зауважують, що Росія розуміє лише силу, а концепція "мир через силу" працює.

Related video

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив переміщення американських субмарин ближче до Росії. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Концепція "мир через силу" працює. Тільки зʼявилися американські атомні підводні човни, одразу замовк один російський алкоголік, який обіцяв ядерну війну в своєму Х. Росія розуміє тільки силу", — написав він.

Пост Андрія Єрмака про субмарини США поблизу РФ

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що ядерні субмарини США перебувають неподалік території РФ. Переміщення човнів відбулося на тлі погроз експрезидента РФ Дмитра Медведєва на адресу Сполучених Штатів.

Під час спілкування з журналістами щодо розгортання американських субмарин біля території РФ американський лідер заявив, що вони "вже у регіоні".

"Я вже робив заяву, і відповідь — вони перебувають у регіоні, там, де мають бути", — сказав президент США.

Інших деталей він не озвучував.

Медведєв пригрозив США, Трамп відреагував: що передувало скандалу

У п'ятницю, 31 липня, президент США Дональд Трамп оголосив про розміщення двох атомних підводних човнів після "дуже провокаційних заяв" експрезидента Росії Дмитра Медведєва.

"Ґрунтуючись на вкрай провокаційних заявах колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах, про всяк випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви будуть чимось більшим", — написав Трамп у дописі на Truth Social.

"Слова дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків, я сподіваюся, що це не буде один із таких випадків", — додав президент .

28 липня третій президент Росії пригрозив США перспективою війни через ультиматум Трампа щодо нового дедлайну на досягнення миру в Україні. Медведєв заявив, що Трамп "грає в ультиматуми", але Росія — не Ізраїль і навіть не Іран, тому погрози стають кроком до війни.

Далі він вступив у перепалку з американським сенатором Ліндсі Гремом, назвавши його і Трампа "дідусями", яким варто займатися справами в США.