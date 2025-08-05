После разоблачения НАБУ коррупции: в Нацгвардии сократят тыловые должности и введут проверки полиграфом

После раскрытия сотрудниками НАБУ и САП коррупционной схемы при закупках дронов и средств РЭБ в Национальной гвардии Украины сокращают почти 200 тыловых должностей. При этом, по словам главы МВД Игоря Клименко, новых людей на должности будут назначать только при наличии боевого опыта и после проверок, в частности, на полиграфе.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в своем Telegram-канале, что провел совещание с командованием Национальной гвардии относительно изменений в системе закупок, логистики и материально-технического обеспечения. По его словам, в дальнейшем решение о закупках будет принимать единая комиссия, созданная на уровне Главного управления НГУ.

Кроме того, по словам Клименко, в Нацгвардии работает новое управление контроля за служебной (боевой) деятельностью, которое будет проверять "каждый документ, поставщика, подрядчика и, главное, — каждое должностное лицо".

Клименко добавил, что также продолжаются проверки всех ранее заключенных Нацгвардией контрактов.

"Работает аудит и внутренняя безопасность", — сказал глава МВД.

НАБУ и САП разоблачили сотрудников Нацгвардии на взятке: детали

Напомним, 2 августа сотрудники НАБУ и САП сообщили, что разоблачили на взятке военных НГУ, народного депутата Украины от партии "Слуга народа" и глав районной и городской администраций. По данным следствия, они организовали масштабную схему, по которой получали "откат" по контрактам на закупку дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Глава МВД Игорь Клименко в тот же день заявил, что отдал командующему Нацгвардии приказ отстранить от должностей лиц, фигурирующих в деле.

4 августа журналисты "Суспільного" сообщили, что по делу о коррупции при закупках БПЛА и РЭБ суд взял под стражу нардепа Алексея Кузнецова, а также ВАКС избрал меру пресечения Сергею Гайдаю — экс-главе Луганской области.