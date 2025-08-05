Після викриття НАБУ корупції: в Нацгвардії скоротять тилові посади і введуть перевірки поліграфом

Після розкриття співробітниками НАБУ і САП корупційної схеми під час закупівель дронів і засобів РЕБ у Національній гвардії України скорочують майже 200 тилових посад. При цьому, за словами голови МВС Ігоря Клименко, нових людей на посади призначатимуть лише за наявності бойового досвіду та після перевірок, зокрема, на поліграфі.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у своєму Telegram-каналі, що провів нараду з командуванням Національної гвардії щодо змін у системі закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення. За його словами, надалі рішення про закупівлі ухвалюватиме єдина комісія, створена на рівні Головного управління НГУ.

Крім того, за словами Клименка, в Нацгвардії працює нове управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю, яке перевірятиме "кожен документ, постачальника, підрядника і, головне, — кожну посадову особу".

Клименко додав, що також тривають перевірки всіх раніше укладених Нацгвардією контрактів.

"Працює аудит та внутрішня безпека", — сказав голова МВС.

НАБУ і САП викрили співробітників Нацгвардії на хабарі: деталі

Нагадаємо, 2 серпня співробітники НАБУ і САП повідомили, що викрили на хабарі військових НГУ, народного депутата України від партії "Слуга народу" та голів районної та міської адміністрацій. За даними слідства, вони організували масштабну схему, за якою отримували "відкат" за контрактами на закупівлю дронів і засобів радіоелектронної боротьби. Голова МВС Ігор Клименко того ж дня заявив, що віддав командувачу Нацгвардії наказ відсторонити від посад осіб, що фігурують у справі.

4 серпня журналісти "Суспільного" повідомили, що у справі про корупцію під час закупівель БПЛА і РЕБ суд взяв під варту нардепа Олексія Кузнєцова, а також ВАКС обрав запобіжний захід Сергію Гайдаю — ексголові Луганської області.