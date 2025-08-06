Обшили раскладными сетками: россияне "засветили" грузовик с С-60 для защиты от дронов

Вооруженные силы Российской Федерации показали gun truck (вооруженный грузовик, "гантрак"), который используют на поле боя в Украине. По мнению аналитиков проекта DeepState, россияне исходят из того, что пушка С-60 является гораздо более ценным ресурсом, чем личный состав и грузовик. То есть после попадания вооружение просто переставят на другую платформу.

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Российские оккупанты и дальше пытаются защитить свою технику от налетов украинских дронов. На этот раз они придумали дополнительную защиту для артиллерийской системы — "гантрака" из С-60. Об этом пишет Defence Express.

Как отмечают аналитики, подобное решение вызвано необходимостью защиты от беспилотников, которые доминируют на современном поле боя. На технику дополнительные сетки и решетки устанавливают как украинские защитники, так и российские оккупанты.

На портале отметили, что сетки, которые установили россияне на "гантрак", отбрасываются во время использования, то есть "защищать" систему они могут только во время движения. Кроме того, незащищенной остается кабина грузовика, а ее поражение сразу выведет машину из строя.

"Скорее всего логика россиян исходила из того, что пушка С-60 является гораздо более ценным ресурсом, чем личный состав и грузовик. То есть при поражении вооружение будет просто переставлено на другую платформу", — пришли к выводу аналитики Defence Express.

"Гантрак" ВСУ с зениткой С-60 без сеток

На Defense Express отметили, что такой подход не стоит применять для украинских аналогов. По мнению аналитиков, как минимум можно оснастить кабину сетками или решетками на дверях, что поможет сохранить жизнь личного состава. Впрочем, проблемой остается уязвимость артиллерийской части во время работы системы. Можно было бы попробовать конструкцию, которая бы постоянно закрывала С-60, при этом могла бы поворачиваться вместе с артиллерийской частью, оставляя меньше уязвимых зон, говорится в статье.

"Конечно, это не защитит от некоторых вторичных обломков и может замедлить использование из-за дополнительной массы. Но для решения этих проблем нужно привлекать дополнительные методы бронирования и механизации управления системой, что слишком сложно для типичного "гантрака", — резюмируют аналитики.

В апреле 2024 года россияне "засветили" танк Т-72, который окрестили "танком-черепахой". Он успел прорваться на Красногоровку, но через несколько дней был уничтожен ударом по ангару.

Позже на передовой появилась бронированная техника, "обшитая" деревянными бревнами с 4-х сторон, сверху имеющая наваренную крышу. В сети переименовали расхваленную вражескую "Косандру" на "Избушку на курьих ножках".

Впоследствии после бревен, решеток и шин оккупанты начали "зашивать" танки отбойниками. Такой танк заметили в районе Очеретино на Запорожье.

Напомним, что ранее артиллеристы ВСУ похвастались новыми гаубицами "Богдана-Б". Артиллеристы показали, как происходит развертывание гаубицы на огневой позиции и ее заряжание.

Также сообщалось, что Украина предлагает иностранным производителям вооружения тестировать его на настоящем поле бояНапомним, что